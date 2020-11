Coronavirus: positivi Francesco Totti e la moglie Ilary

Continua a crescere senza sosta il numero di positivi al Covid-19, coinvolgendo anche molta gente del mondo dello spettacolo e dello sport. Dopo Federica Pellegrini, Cristiano Ronaldo, Valentino Rossi e molti altri sportivi, il Coronavirus ha colpito un altro personaggio dello sport italiano, anche se non più in attività.

E’ appena arrivata infatti la notizia della positività di Francesco Totti e della moglie Ilary Blasi. La notizia stava già circolando da giorni ma è stata confermata dal sito “Romanews.eu”, che ha pubblicato la notizia arrivata da parte di una persona molto vicina all’ex giocatore della Roma. Tuttavia Francesco Totti avrebbe preferito aspettare un altro po’ prima di diffondere la notizia.

Totti nei giorni scorsi ha avuto un po’ di febbre e stanchezza ma a quanto pare sembrerebbe stia già meglio. Ilary invece è risultata positiva al tampone ma sembrerebbe essere in buone condizioni di salute. L’ex capitano e la sua famiglia si trovano in isolamento nella loro villa nel quartiere romano Torrino.

Un periodo decisamente difficile per Totti, che meno di un mese fa ha perso il padre Enzo proprio a causa del Coronavirus. Ricordiamo infatti il commovente messaggio di saluto che l’ex bomber romano ha voluto fare per dire addio all’amato padre. Inoltre anche la madre Fiorella era stata contagiata un mese fa ma per fortuna si è ripresa.

Insomma questo 2 Novembre è proprio una giornata particolare per i tifosi della Roma, iniziata con la triste notizia della morte di Gigi Proietti, morto per arresto cardiaco proprio il giorno del suo ottantesimo compleanno.

L’attore era infatti un grandissimo sostenitore della Roma e un fan accanito di Francesco Totti. La società e lo stesso Francesco infatti hanno reso omaggio a Gigi Proietti, un grandissimo attore e simbolo di teatro, cinema e televisione.

Non resta quindi che fare tanti auguri di una veloce guarigione a Francesco Totti e alla sua famiglia.