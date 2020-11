Carlo Conti ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze a causa del Covid-19

La scorsa settimana Carlo Conti, con un post su Instagram, ha annunciato di essere stato trovato positivo al Covid-19: “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”. Dal momento che non aveva ancora accusato nulla a livello fisico decise di condurre la puntata di Tale e quale show direttamente dalla propria abitazione.

Tuttavia già negli ultimi giorni si è parlato di un peggioramento delle sue condizioni, con Carlo Conti che ha ammesso di sentire i primi malesseri: “I sintomi ci sono tutti, questo Covid è una brutta bestia. Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente”.

Carlo Conti ricoverato all’ospedale Careggi

Come riportato dal sito de “La Repubblica” di Firenze, Carlo Conti è stato ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze a causa del coronavirus. Le condizioni del conduttore non destano preoccupazioni ma, a quanto pare, non sembra essere più idoneo a continuare le sue cure con un semplice isolamento in casa.

Per il momento la prossima puntata di “Tale e quale show“, in onda nella giornata del 7 novembre, dovrebbe essere trasmessa regolarmente. A condurla ci saranno i tre giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, che si alternano alla guida del programma, con l’aiuto dell’ospite fisso Gabriele Cirilli. A causa delle condizioni di salute, non hanno permesso a Carlo Conti di ripetere l’esperimento della scorsa settimana quando il conduttore aveva guidato lo show da casa, riuscendoci anche abbastanza bene escludendo dei piccoli ritardi.

Tanti in questi giorni si sono riuniti per dare un abbraccio virtuale a Carlo Conti. Tra le prime c’è Mara Venier, che ha concesso una intervista al conduttore toscano nei salotti di Domenica In: “Forza Carlo! Ti aspetto per il nostro Zecchino” e Jo Squillo: “I toscanacci come te il Covid se lo mangiano a colazione, sei un grande roccia, tivogliamo tutti bene”.