Covid-19, peggiorano le condizioni di Carlo Conti: il messaggio del conduttore

Non c’è pace per l’Italia, dove l’epidemia di Coronavirus non risparmia proprio nessuno. Neanche i personaggi del mondo dello spettacolo, solitamente privilegiati rispetto ai comuni mortali, sono immuni da questo terribile virus che sta costringendo gli autori a numerosi – e repentini – cambi nel palinsesto televisivo. Tra i più celebri positivi c’è, com’è noto, anche Carlo Conti.

Carlo Conti aggiorna i fan sul peggioramento delle sue condizioni

Inizialmente Conti era asintomatico (come del resto la maggioranza delle persone che contraggono il virus), dunque risultava positivo al tampone pur essendo in perfette condizioni di salute, visto che non presentava né febbre, né mal di testa né altri sintomi tipici della malattia. Il suo stato di benessere aveva fatto sì che presentasse lo spettacolo del venerdì sera su Rai Uno, Tale e Quale Show, in collegamento da casa.

Ad aiutarlo, l’amico e collega Giorgio Panariello, che si trovava invece in studio. Conti aveva specificato di non volersi atteggiare a eroe; semplicemente, aveva ironizzato, le sue condizioni erano tali da non impedirgli di “lavorare da casa”. Una sorta di smart-working della televisione, insomma.

La sensazione però è che questo non sarà più possibile. Le condizioni di Carlo Conti, infatti, di recente sono peggiorate, e si sono presentati alcuni dei sintomi tipici del Coronavirus. A comunicarlo ai suoi fan è stato lo stesso presentatore Toscano, che ha pubblicato un post eloquente sulla sua seguitissima pagina Instagram. “Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!)” ha scritto Conti, “questo Covid è una brutta bestia”. Ma non per questo lui ha intenzione di mollare. Anzi!

Allo stesso post è allegata una foto: quella del biglietto scrittogli dal figlio Matteo, che recita “Ti amiamo babbo”, riferendosi a lui e a sua mamma, la moglie di Conti, Francesca Vaccaro. “Ma tra tutte le medicine, questo bigliettino è la più potente” ha scritto il celebre volto di Rai Uno, commentando le parole del figlio.