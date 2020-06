Mediaset conferma: Barbara D’Urso condurrà le sue trasmissioni a partire da settembre

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile taglio per le trasmissioni di Barbara D’Urso. La conduttrice infatti si trova al centro delle critiche a causa di alcuni gesti non molto apprezzati, come la preghiera fatta in diretta con il leader della Lega Matteo Salvini per le vittime del Coronavirus. A causa di questa vicenda è stata aperta anche una petizione online allo scopo di eliminare i suoi programmi, che ha raccolto migliaia di firme in poche ore.

Al suo posto, sempre secondo le ultime indiscrezioni, poteva esserci Alfonso Signorini, direttore di “Chi”, che avrebbe convinto la rete con la conduzione del “Grande Fratello Vip 4“. Il giornalista infatti avrebbe dovuto condurre ben tre programmi: il “Grande Fratello Nip”, un programma domenicale molto simile a “Buona Domenica” e il “GF Vip”.

Fino a questo momento la rete ha sempre mantenuto un certo silenzio su questa indiscrezione, non commentando nè sui social nè in comunicati ufficiali. Barbara D’Urso invece, ironizzando con Cristiano Malgioglio a “Live – Non è la D’Urso”, afferma di essere pronta a condurre la prossima edizione del “Grande Fratello Nip“.

Nelle ultime ore però finalmente Mediaset ha deciso di rispondere alle ultime indiscrezioni rilasciate sul web. La rete infatti conferma la fiducia nei confronti di Barbara D’Urso, dichiarando che da settembre condurrà tre programmi: “Barbara d’Urso partirà con ‘Pomeriggio 5’ il 7 settembre, con ‘Live – Non è la D’Urso’ e ‘Domenica Live’ il 13 settembre. Così, per chiarire”. Non viene citato il “Grande Fratello Nip”, ma probabilmente non iniziando nel mese di settembre, Mediaset non ha voluto citarlo nel suo comunicato.

Nella giornata del 5 giugno la D’Urso, intervistata dal “Corriere della Sera”, ha confermato nuovamente di essere pronta a ritornare con i suoi soliti programmi: “A settembre sono in palinsesto con ‘Pomeriggio Cinque’, ‘Live – Non è la d’Urso’ e ‘Domenica Live’. Anche il ‘Grande Fratello Nip’ tornerà”.