Alfonso Signorini pronto a condurre tre programmi nella prossima stagione di Canale 5

Alfonso Signorini potrebbe diventare il volto di punta nella prossima stagione di Canale 5. La sua edizione del “Grande Fratello Vip”, condotto insieme a Pupo e Wanda Nara, è stata molto apprezzata da Mediaset, poiché riesce a superare i mille problemi causati dall’emergenza Coronavirus in maniera più che egregia.

Proprio per questo motivo il direttore del settimanale “Chi” è stato confermato, insieme a Pupo, conduttore della prossima edizione del “Grande Fratello Vip”. E nonostante le smentite fatte negli ultimi giorni a “Davide Maggio“, per lui si parla di un futuro radioso nei palinsesti Mediaset.

Alfonso Signorini conquista la fiducia di Mediaset

Dopo l’indiscrezione di “Davide Maggio”, anche “Tv Blog” rivela che, nella prossima stagione di Canale 5, Alfonso Signorini potrebbe condurre ben tre programmi. Oltre al “Grande Fratello Vip”, ci sarebbe sia la conduzione del “Grande Fratello Nip” che di un programma molto simile a “Buona Domenica“, condotto ai tempi da Maurizio Costanzo.

Il sito infatti sul futuro di Alfonso Signorini dichiara: “Sarebbe lui infatti il conduttore anche dell’edizione nip del GF prevista per il 2021 e ci sarebbe il progetto di un programma alla domenica pomeriggio su Canale 5, nella collocazione che fu di Domenica live alle cinque e mezza circa”.

Come rivela “Tv Blog”, questo sarebbe possibile perché Signorini è stato molto apprezzato dai vertici Mediaset, soprattutto dal vicepresidente Pier Silvio Berlusconi, in occasione dell’ultima edizione del “GF Vip“: “È molto piaciuto il modo in cui il direttore di Chi ha saputo trattare un programma d’intrattenimento come il GF con l’emergenza sanitaria che il nostro paese ha dovuto vivere in quei terribili giorni”.

Staremo a vedere come si evolverà questa vicenda, poiché Barbara D’Urso, nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, ha confermato che sarà al timone del “Grande Fratello Nip” durante uno scambio di battute con Cristiano Malgioglio.