Alfonso Signorini, arriva la smentita per la conduzione del "Grande Fratello Nip" e di un talk show domenicale

Mediaset ha deciso di dare la conduzione della quarta edizione del “Grande Fratello Vip” ad Alfonso Signorini, il direttore del settimanale “Chi“. In realtà per lui non è stata una esperienza del tutto nuova, poiché aveva occupato già il ruolo di co-conduttore nelle scorse tre edizioni quando a condurre la trasmissione era Ilary Blasi.

L’esperienza di Alfonso Signorini, con opinionisti il cantante Pupo e la showgirl Wanda Nara, è stata tutto sommato convincente. Il giornalista, soprattutto nell’ultimo periodo, ha dovuto affrontare mille difficoltà causate dall’emergenza Coronavirus, cambiando tre studi e andando in onda con l’assenza del pubblico in studio, che è sempre fondamentale per un reality show.

La nuova indiscrezione su Alfonso Signorini

Come riportato dal blog diretto da “Davide Maggio“, Mediaset sarebbe pronta a premiare l’impegno messo in campo da Alfonso Signorini. Infatti, nella prossima stagione di Canale 5, potrebbe condurre tre trasmissioni: oltre al “Grande Fratello Vip“, potrebbe prendere il posto di Barbara D’Urso al “Grande Fratello Nip” e andare al timone di un possibile talk show domenicale simile a “Buona Domenica“, sfidando così Mara Venier su Rai 1.

Ecco cosa riporta Davide Maggio sul proprio blog: “Sembra che abbiano deciso di affidare a Signorini anche l’edizione NIP, già programmata e poi cancellata dalla stagione in corso. Per Signorini sarebbe previsto anche un talk domenicale che vedrebbe schierati proprio i concorrenti del reality show”.

La smentita di Alfonso Signorini

Con un post su Instagram, Alfonso Signorini ironizza su questa notizia smentendo, per il momento, il blog: “FAKE NEWS Della serie ‘famo du risate’. A proposito, qualcuno avvisi il sito che ha lanciato la CLAMOROSA notizia che alla sua lista mancano la conduzione delle previsioni del tempo e delle Frontiere dello spirito”.

Potrebbero essere delle smentite di rito, ma al momento bisogna fidarsi delle dichiarazioni di Alfonso Signorini. Per il momento il giornalista condurrà ufficialmente solamente il “Grande Fratello Vip“, che escludendo colpi di scena andrà in onda su Canale 5 nel mese di settembre.