"Grande Fratello Nip", Barbara D’Urso conferma la conduzione

In questi giorni “Davide Maggio” ha svelato dei dettagli molto importanti sul futuro televisivo di Alfonso Signorini. Secondo il sito, oltre alla conduzione della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il direttore di “Chi” condurrà anche la versione “Nip” e un talk show domenicale molto simile a “Buona Domenica”.

Tuttavia Alfonso Signorini, dopo aver saputo di questa notizia, ha voluto lanciare una smentita sul suo profilo di Instagram: “Qualcuno avvisi il sito di Davide Maggio che ha lanciato la clamorosa notizia che alla sua lista mancano la conduzione delle previsioni del tempo e delle Frontiere dello spirito”, ma i giochi sono ancora aperti e si attendono notizie più precise.

Barbara D’Urso parla del “Grande Fratello Nip”

Per il momento non si conosce la messa in onda della prossima edizione del “GF Nip“. Inizialmente doveva andare in onda nella primavera del 2020, ma a causa dell’emergenza Coronavirus il palinsesto in casa Mediaset è cambiato completamente. Infatti la rete ha deciso di mandare in onda la quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, condotto al momento da Alfonso Signorini e Pupo, che è stato un gran successo nonostante i problemi legati al Covid-19.

Nelle ultime settimane si è parlato anche di una possibile cancellazione del “Grande Fratello Nip“, ma probabilmente si tratta di una fake news. Difatti, nell’ultima puntata del “Live – Non è la D’Urso”, la padrona di casa durante un siparietto con Cristiano Malgioglio rivela: “Per parlare devi aspettare il nostro Grande Fratello, che arriverà!”. A confermare queste parole ci pensa anche il giornalista Andrea Conti: “Barbara D’Urso con una battuta a Malgioglio conferma che condurrà il Grande Fratello Nip”.

A oggi però è alquanto impossibile pensare ai nomi dei concorrenti del “Grande Fratello Nip”. Gli autori stanno lavorando duramente a questa edizione del “Grande Fratello Vip”, poiché Alfonso Signorini ha chiesto espressamente un cast molto importante. Solamente una volta finita questo spin-off, si inizierà a studiare il futuro.