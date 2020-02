"Mattino Cinque", Pietro Delle Piane minaccia di lasciare la trasmissione e la Panicucci si scaglia contro di lui

Nella puntata di “Mattino Cinque” andata in onda il 28 febbraio, Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia, è stato ospite di Federica Panicucci. La presenza dell’uomo ha avuto come obiettivo quello di discutere dell’esperienza della sua compagna all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” soprattutto dopo gli avvenimenti recenti.

Questi ultimi giorni in casa sono stati per Antonella abbastanza forti, la donna difatti è stata la protagonista di una furibonda lite con Valeria Marini, che l’ha portata ad alzare le mani proprio sulla Marini e l’ha gettata nello sconforto più totale. La tensione accumulata è esplosa, segno che in casa i nervi sono sempre più tesi.

Pietro, ospite per la prima volta a “Mattino Cinque”, ha commentato questo e molto altro legato all’esperienza della Elia nella casa più spiata d’Italia. L’uomo ha ritenuto che il reality stia mettendo a dura prova Antonella, difatti la vede molto provata. Gli opinionisti presenti in studio hanno iniziato a rispondere alle affermazioni di Pietro, intervenendo per esprimere il proprio punto di vista.

Il tutto ha irritato Delle Piane, il quale visibilmente adirato ha minacciato la Panicucci di lasciare la trasmissione. L’uomo è stato molto chiaro: “Se la trasmissione deve andare avanti così, mi alzo e me ne vado. Ho difficoltà così, siccome sono educato e non mi voglio arrabbiare questa mattina“. La Panicucci non si è lasciata abbindolare dalle parole dell’uomo e soprattutto ha affermato che nessuno deve “minacciarla” nella sua trasmissione.

Tra la conduttrice e Delle Piane è nato un diverbio che ha portato ad attacchi reciproci. La Panicucci visibilmente nervosa ha dichiarato: “È un talk show. Interagiamo io e te, però è giusto che accetti cosa dicono gli ospiti. Le minacce non piacciono, non mi piace che un ospite mi dica ‘mi alzo e me ne vado’. Non mi sembra che siano stati ineducati, io sono vigile su questa cosa“.

I presenti in studio non hanno approvato il comportamento della Elia e hanno denunciato quanto accaduto con la Marini, ritenendo che a prescindere dall’intensità della discussione, non si debbano mai alzare le mani nei confronti di un’altra donna. Il caos in studio ha fatto da padrone e tra la Panicucci e Delle Piane lo scontro è avvenuto.