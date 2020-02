Grande Fratello Vip, Antonella Elia si sfoga con Adriana Volpe: "Voglio isolarmi dal gruppo"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara, ha fatto il suo ingresso Valeria Marini. L’ex primadonna del “Bagaglino” inizia immediatamente i suoi punzecchiamenti nei confronti di Antonella Elia, sfociati poi in una rissa negli ultimi giorni.

Antonella Elia, stufa delle numerose frecciatine ricevute da Valeria Marini, ha alzato la voce nei suoi confronti. In questa circostanza interviene Antonio Zequila a separarle, ma ogni tentativo è inutile. La Marini, oltre a rispondere alle parole della sua rivale, l’accusa anche di averle messo le mani addosso.

Lo sfogo di Antonella Elia

Ormai la gieffina sembra essere rimasta sempre più sola, poiché si è totalmente isolata dal gruppo. Come riporta il sito del “Grande Fratello Vip” ha provato a portarle un po’ di conforto Adriana Volpe, forse una delle ultime vere amiche rimaste nella Casa, che le consiglia di trovare una soluzione a questa situazione.

Antonella Elia però rifiuta gentilmente il consiglio di Adriana Volpe, dichiarando che non tutti i caratteri riescono a convivere insieme. Proprio per questo motivo rivela: “Io starò più isolata che posso per non creare fastidi, basta che poi non mi diano fastidio a me”.

Per Adriana Volpe nessuno merita di affondare così in basso, ma Antonella Elia stoppa immediatamente le sue dichiarazioni: “Io non sento di affondare da nessuna parte, io agisco come le mie viscere mi dicono. Io voglio solo sopravvivere, a me non frega niente di trovare amicizie e intese, io qua sto con persone che non mi piacciono”.

La discussione va avanti per ore, con Adriana Volpe che inutilmente prova a convincere Antonella Elia a trovare un punto d’incontro con gli altri concorrenti della Casa. Il confronto però termina nel migliore dei modi, poiché la Elia ammette di voler ancora bene all’ex volto della Rai.