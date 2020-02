GF Vip, Clizia Incorvaia si sfoga dopo la squalifica: "In tanti hanno aspettato un mio passo falso"

Clizia Incorvaia è l’ultima squalificata di questa quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo. L’espulsione avviene a causa di alcune affermazioni dell’ex fidanzata di Francesco Sarcina ad Andrea Denver, accusandolo di essere un “pentito” e “un Buscetta”.

L’espulsione è stata chiesta a gran voce dai telespettatori da Casa, che su Twitter si sono sfogati per le frasi di Clizia Incorvaia sulla mafia. Per questo motivo, nella puntata di lunedì scorso, il televoto viene annullato ed Alfonso Signorini è costretto a squalificare la gieffina.

Lo sfogo di Clizia Incorvaia

In queste ore ha scritto un lungo post sulla sua squalifica al “Grande Fratello Vip“: “Le persone vere sono quelle che mostrano se stesse con i propri pregi e difetti, quelli di cui percepisci la propria anima con le proprie insicurezze, paure, ferite e debolezze insomma che mostrano la bellezza della loro essenza d’animo e il loro essere speciali anche se imperfetti”.

Non nasconde di aver sbagliato nei confronti di Andrea Denver, per questo motivo ha chiesto scusa per le affermazioni fatte. Nonostante questo, tantissimi suoi fan si sono allontanati da lei, perdendo il sostegno anche sul proprio profilo Instagram. Clizia, prima del fattaccio, era infatti una dei papabili vincitori di questa quarta edizione del “Grande Fratello Vip”.

E nella parte finale di questo post Clizia Incorvaia ha voluto attaccare coloro che la stanno accusando: “Si sa molti aspettavano famelici un mio passo falso. Mi chiedo che vita abbiano le persone che nutrono ODIO per degli sconosciuti”.

Da come possiamo leggere nei commenti sotto al post, in molti si fidano ancora ciecamente delle sue dichiarazioni, mentre altri ormai non credono più alle sue parole. Sicuramente Clizia Incorvaia si sarebbe aspettata una esperienza totalmente diversa nella Casa dopo il caos avvenuto per la separazione con Francesco Sarcina.