"Live – Non è la D’Urso": scontro con Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia, ex moglie del cantante del gruppo canoro Le Vibrazioni Francesco Sarcina, è stata una delle concorrenti della quarta edzione del reality show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip”, condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Nel corso del programma televisivo la bella influencer si è avvicinata molto al figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, il concorrente Paolo Ciavarro.

Nel corso della puntata del reality show andata in onda lo scorso lunedì 24 febbraio Clizia, a causa delle pesanti e del tutto inadeguate parole utilizzate a danno del modello Andrea Denver, è stata squalificata dal programma televisivo ed ha dunque dovuto abbandonare la Casa più spiata di Italia.

Clizia è stata ospite dell’ultima puntata andata in onda ieri, domenica 1 marzo 2020, del programma televisivo condotto da Barbara D’Urso “Live – Non è la D’Urso”. La bella influencer ha dovuto affrontare le cinque sfere: a suo favore c’è stata l’amica Lola Ponce e la mamma di Paolo Ciavarro Eleonora Giorgi, contrari invece sono stati l’ex tronista Daniele Interrante ed i giornalisti Carmelo Abate e Roberto Alessi.

L’ex moglie di Francesco Sarcina ha infatti nuovamente dovuto difendersi dalle accuse riguardanti le incresciose parole utilizzate a danno di un compagno di avventura, queste le sue parole: “C’è un articolo di Repubblica del 2005 che ho anche screenshottato, in quel momento storico si usava dire sei più muto di Buscetta, per dire sbirro, pentito, infame. Io non l’ho mai usato nel mio interloquire quotidiano, ma il gioco psicologico del GF ti fa uscire queste reminescenze”.

Clizia ha poi dovuto difendersi dalle accuse che le sono state rivolte da Daniele Interrante circa la non corretta età rivelata (ha dichiarato di avere 33 anni, secondo il web invece gli anni della influencert sarebbero di più). Clizia ha provato a sorvolare ed ha sostenuto come dopo i trent’anni sia meglio non rivelare la propria età.