"Live – Non è la D’Urso": parla l’amante di Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia, ex moglie del cantante del gruppo canoro Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, è stata una delle concorrenti della quarta edzione del reality show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip”, condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Nel corso del programma televisivo la bella influencer si è avvicinata molto al figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, il concorrente Paolo Ciavarro.

Clizia, squalificata dal reality show a causa delle pesanti parole rivolte al compagno di avventura Andrea Denver, è stata ospite nella puntata andata in onda ieri domenica 1 marzo 2020 del programma televisivo condotto da Barbara D’Urso “Live – Non è la D’Urso”. La Incorvaia ha più volte rivelato di essere stata tradita in molteplici occasioni dall’ex marito Francesco Sarcina.

In maniera del tutto inaspettata Barbara D’Urso nel corso della puntata ha mostrato alla bella influencer un video in cui è apparsa l’amante del leader del gruppo musicale Le Vibrazioni. La ragazza ha confidato di aver conosciuto il cantante durante un suo concerto e di aver vissuto una relazione alla luce del sole, durata la bellezza di quattro anni e terminata a fine gennaio.

Queste le parole ragazza: “Mi sentivo la sua donna. Non mi trattava come un’amante. È sempre stato tranquillo a vederci mano nella mano e mi baciava davanti a tutti. Sapevo che era separato in casa, che con Clizia fosse un matrimonio di solo gossip. Mi diceva che lei era una grande calcolatrice. Il 29 gennaio è finita la nostra storia, mi sono illusa e mi ha illusa. Sono stata con suo marito per quattro anni. Una donna se ne accorge.”

Clizia ha prontamente risposto alle accuse della ragazza, confessando di essere venuta a conoscenza del fatto che lei fosse una delle molteplici donne che il marito frequentava facendole sentire tutte esclusive e speciali. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha rivelato come abbia impiegato oltre due anni a superare i diversi tradimenti, a perdonarsi e cominciare una storia d’amore con Paolo Ciavarro.