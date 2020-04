Il Segreto, anticipazioni spagnole: Marcela intima ad Alicia di stare lontana da Matias!

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che dopo il ritorno di Matias, Marcela si accorgerà sempre più della distanza che si è creata con il marito. Ma anche con la figlia Camelia, il Castaneda avrà un comportamento freddo e distaccato. Nonostante abbia passato alcuni anni in carcere per attività sovversiva, il giovane continuerà infatti ad essere preso dai suoi ideali di uguaglianza, tanto da finire per legarsi alla rivoluzionaria Alicia Urratia.

A Matias e Alicia basterà scambiarsi poche battute per capire di aver molto da spartire, iniziando da subito a collaborare per difendere i diritti dei lavoratori di Puente Viejo. Sarà così che la Urratia deciderá di coinvolgere Matias nella faccenda dello sciopero dei minatori della Marchesa, mettendolo a capo della protesta.

Anticipazioni Il Segreto: Matias e Alicia diventano amanti

Sebbene all’inizio si sia rassegnata ad avere per marito quasi un estraneo, dopo Marcela deciderà di lottare per salvare la sua famiglia. Per prima cosa la Del Molino deciderà dopo vari tentativi di chiudere la sua liaison con Tomas, e poi di affrontare Alicia, divenuta nel frattempo l’amante di suo marito. Infatti, il Castaneda ha finito per cedere alle avance di Alicia, ma allo stesso tempo è stato chiaro con lei dicendole che Marcela continua a rimanere sua moglie.

Marcela verrà a conoscenza del tradimento di Matias tramite Dolores, la quale approfitterà di una visita della Del Molino alla sua bottega per spiattellarle in faccia tutto. La giovane andrà poi a chiedere spiegazioni al marito, di quanto appena scoperto. Sarà allora che Matias ammetterà a Marcela di averla tradita con Alicia, ma di non avere delle giustificazioni per il suo comportamento. Anche nonno Raimundo rimproverá il nipote.

Alla fine, Marcela deciderà di vedersela direttamente con l’amante di suo marito. All’oscuro di quanto successo, Alicia si recherà alla locanda per comprare del vino, ma Marcela si scaglierà contro di lei intimandole di stare lontana da Matias. Dopo la sorpresa iniziale, la sindacalista replicherà molto sfacciatamente alla Del Molino che Matias è libero di fare ciò che vuole. A quel punto, Marcela non ci vedrà più e sbatterá fuori dalla porta la sua rivale in amore, a cui non toccherà altro che andarsene a gambe levate. Sarà riuscita Marcela ad allontanare Alicia via per sempre dalla vita di Matias e a salvare il suo matrimonio? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni spagnole de Il Segreto.