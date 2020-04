Il Segreto, anticipazioni settimanali dal 20 al 25 aprile: Matias torna a Puente Viejo

Dopo l’incendio provocato da Fernando Mesia, che ha distrutto gran parte del paese, alcuni paesani se ne sono andati mentre altri sono arrivati portando delle novità. La scorsa settimana è iniziata la nuova stagione de “Il Segreto“, con nuovi personaggi e nuove avvincenti storie che tengono il pubblico di Canale 5 attaccato al televisore. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da lunedì 20 a sabato 25 aprile su Canale 5 alle 16:20.

Dopo quello che è successo alla stazione di Munia, Don Ignacio, Jesus Urrutia, Rosa e Marta sono chiamati in municipio per rilasciare una testimonianza in merito a quello all’esplosione avvenuta in stazione per mano degli operai anarchici. Anche il figlio della marchesa, Adolfo De Los Visos viene convocato ma la madre gli chiede di rivelare a tutti che Don Ignacio ha dichiarato ai terroristi di essere un repubblicano.

Il giovane Adolfo ha fatto breccia nel cuore di Rosa, la quale spera di incontrarlo proprio in municipio e per questo decide di indossare uno dei suoi migliori abiti. Intanto Tomas rivela ad Adolfo che prova dei sentimenti per Marcela, mentre Dolores e Tiburcio incontrano Don Raimundo, appena tornato in paese per cercare Donna Francisca, che a quanto pare, è scomparsa nel nulla.

Dopo le rivelazioni di Adolfo, la situazione per Don Ignacio si complica dato che la guardia civile, teme che l’uomo abbia a che fare con gli operai che hanno fatto esplodere la stazione di Munia. Rosa, Carolina e Marta preoccupate per la situazione del loro padre, gli chiedono di mettere da parte i suoi ideali politici per evitare di essere arrestato. Intanto, Donna Isabel chiede a un operaio della miniera di sporgere una denuncia contro Don Ignacio, in modo da danneggiare la reputazione dell’uomo perchè invidiosa del successo della sua fabbrica.

Tornato a Puente Viejo, Don Raimundo non riesce a trovare nessuna notizia di Donna Francisca, così decide di partire per cercarla altrove. Intanto Marta rivela a Manuela di provare dei sentimenti per Adolfo, incurante del fatto che anche a sua sorella Rosa si sia innamorata del giovane. Alicia decide di abbandonare gli studi, quando Jesus scopre il fatto, si arrabbia moltissimo con lei.

Durante l’interrogatorio, Don Ignacio decide di raccontare tutta la verità aiutato dal capitano Huertas, mentre Tiburcio riesce con uno stratagemma, a convincere Dolores a sponsorizzare la partita tra gli operai della miniera e quelli della fabbrica di Don Ignacio. Intanto Donna Isabel decide di aprire una zona de “La Habana” a un ospite sconosciuto. Intanto Adolfo inizia a lavorare nell’azienda di famiglia prendendo il posto di Tomas. Mauricio, nel frattempo, intuisce che Donna Isabel vuole escogitare un piano contro Don Ignacio, mentre Carolina e Marta scoprono che Rosa si è innamorata di un ragazzo.

Marta scopre che il ragazzo di cui è innamorata Rosa, è Adolfo e ne rimane particolarmente delusa ma cerca in qualche modo di mascherare la cosa, decidendo di accompagnare la sorella all’appuntamento con il giovane. Adolfo vedendo le due ragazze, capisce di essere attratto da entrambe.

Mauricio fa visita agli impianti dell’azienda di Don Ignacio e nota che tutto è a norma, mentre Donna Isabel decide di sedurre Inigo, il suo capomastro. Don Ignacio riceve una telefona che lo avvisa dell’imminente arrivo di Ramon, mentre a Matias, dopo mesi passato lontano di casa, ritorna a Puente Viejo, ma Marcela si dimostra molto fredda con lui, infatti, la donna ha iniziato una relazione con Tomas.

Come ogni anno, nell’azienda Solozabal arriva un controllo da parte di un parente e questa cosa mette Don Ignacio in agitazione. L’uomo, infatti, racconta tutto a Marta sulle origini della loro azienda e del motivo per il quale questa visita lo preoccupi. Intanto Hipolito vorrebbe partecipare alla partita di calcio tra gli operai della miniera e quelli della fabbrica, ma entrambe le formazioni non lo vogliono in squadra. Intanto Encarnation e Urrutia cercano di parlare con Alicia per farle cambiare idea in merito all’abbandono degli studi.

Le parole detta da Don Ignacio non convincono molto Marta, la quale decide di andare in fabbrica a chiedere spiegazioni a Pablo e Urrutia. Matias, dopo mesi passati lontano dalla sua famiglia, si mostra molto distaccato sia con Marcela sia con Camelia. Il giovane Castaneda decide, poi, di far visita a Mauricio per chiedergli degli operai della fabbrica e delle miniera, insospettendo il sindaco. Intanto Rosa e Adolfo continuano a passare del tempo insieme e questo rende molto triste Marta.