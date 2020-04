Il Segreto, anticipazioni spagnole: Mauricio dimentica Fe e si innamora di Manuela

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che, nella dodicesima e ultima stagione della soap attualmente in programmazione nel nostro paese, Mauricio riuscirà finalmente a voltare pagina nella sua dolorosa storia d’amore con Fe e si innamorerà di un’altra donna. Tutto questo avverrà dopo il salto temporale di 5 anni, quando il Godoy, ritornato a Puente Viejo incontrerà una donna di nome Manuela, che riuscirà di nuovo a far battere il suo cuore, dopo la fine del suo amore con Fe a Cuba. Ma adesso scopriamo insieme come ciò avverrà.

Tutto quanto avrà inizio quando Fernando, assetato di vendetta, incendierà Puente Viejo. Dalla distruzione che ne scaturirà molti personaggi saranno costretti a lasciare il paese, tra questi abbiamo lo stesso Mauricio. Dopo aver ottenuto da Francisca il permesso, il Godoy deciderà infatti di partire per Cuba con l’intenzione di cominciare una nuova vita insieme alla sua amata Fe.

Anticipazioni Il Segreto: la storia tra Fe e Mauricio non va come avrebbe dovuto

Dopo che la Villa era stata completamente avvolta dalle fiamme, Francisca deciderà infatti di trasferirsi con Raimundo a Madrid, visto che ormai a Puente Viejo non le rimaneva più niente. La Montenegro stupirà però tutti e prima di partire per la capitale spagnola deciderà di fare un ultimo regalo all’uomo che tanto fedelmente l’aveva servita in questi anni. Dimostrando di essere a conoscenza del luogo in cui si era rifugiata Fe, Francisca consegna a Mauricio un biglietto per Cuba e le indicazioni precise per raggiungere la sua amata. Il Godoy parte dunque per Cuba, immensamente grato alla Signora per il regalo che gli aveva fatto.

Trascorsi 5 anni, Mauricio si ripresenta a Puente Viejo, trovando il paese completamente diverso da come lo aveva conosciuto. Molti dei suoi amici di allora, infatti, non ci sono più e nemmeno la Signora è più presente per dargli degli ordini. A Mauricio verrà inoltre chiesto di diventare il nuovo sindaco di Puente Viejo, incarico che sarà ben felice di accettare.

Riguardo alla sua storia con Fe si scoprirà invece che non è andata come avrebbe dovuto, ma nonostante questo tra i due è rimasta una grande amicizia e tanto affetto. In seguito, Mauricio conoscerà Manuela, la quale farà rinascere in lui dei sentimenti che non credeva più di provare per nessuna altra donna. Almeno all’inizio, il Godoy deciderà di andarci piano e rivelerà la cosa solo a Marcela. Come si evolverà la love-story nascente tra Mauricio e Manuela? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.