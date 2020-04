Il Segreto, anticipazioni spagnole: Francisca ha ucciso una persona

Le puntate della telenovela Il Segreto sono trasmesse su Canale 5, da lunedì a venerdì dalle ore 16,35. Gli spoiler spagnoli della soap opera Il Segreto ci rivelano e ci sorprendono con nuove storyline uniche. La ricomparsa di Francisca Montenegro a Puente Viejo sarà associata da un grande mistero. La dark lady della telenovela Il Segreto starà lontana dalla cittadina di Puente Viejo per circa quattro anni e, in un primo momento, deciderà di nascondersi a casa della marchesa Isabel de los Visos, la moglie del cugino del suo defunto marito Salvador Castro.

Le anticipazioni che giungono dalla Spagna ci indicano che Francisca chiederà a Isabel di nasconderla in una stanza non molto raggiungibile de La Habana e preciserà che nessuno deve venire a conoscenza della sua presenza di nuovo a Puente Viejo. Tramite le conversazioni tra le due donne, si saprà che la Marchesa sta sostenendo Francisca come prestanome, comperando delle terre di sua proprietà prima che il folle Fernando Mesia incendiasse tutto.

Francisca ha lasciato anche il marito Raimundo Ulloa, il quale è impegnato a ritrovarla, anche se lei darà l’idea di essere stata obbligata a lasciarlo. Più tardi, Francisca deciderà di scrivere una lettera a Raimundo nella quale gli comunicherà di aver compiuto delle azioni tremende esclusivamente per salvarlo. Durante questo momento, la Montenegro si lascerà andare ai ricordi e rammenterà un omicidio eseguito qualche ora prima di raggiungere la casa di Isabel.

Francisca ha incontrato un uomo, non indugiando ad ucciderlo con dei colpi di pistola. Sarà per di più evidente che lei, una volta fatto l’omicidio, ha provato a rovistare tra le tasche della vittima in cerca di qualcosa, però la comparsa inaspettata di un’altra persona l’ha ostacolata. Poi, anche l’affarista Campuzano ha perquisito il corpo dell’uomo assassinato da Francisca, in questo modo è entrato in possesso di una specie di taccuino.

In seguito, il disonesto soggetto andrà in una piccola chiesa e recapiterà l’oggetto trovato ad una donna che celerà il suo viso dietro un velo nero. L’anziana signora è Eulalia Castro, la zia di Salvador bramosa di vendicarsi di Francisca perché quest’ultima, tanti anni prima, aveva ordinato a Cristobal Garrigues di rinchiuderla in una casa di cura mentale per sottoporla a trattamenti elettroshock.