Il Segreto, anticipazioni spagnole: l’uscita di scena di Maria Castaneda e Fernando Mesia

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che tra non molto potremo assistere allo scontro finale tra Maria Castaneda e Fernando Mesia! Maria riuscirà infatti ad avere la meglio sul suo terribile ex marito ed in questo modo sarà sancita la definitiva uscita di scena del suo personaggio, che deciderà di partire per Cuba con i suoi bambini, per ricongiungersi con Gonzalo. Dopo di che, assisteremo al tanto aspettato salto temporale di 5 anni, che dará una ventata di novità alle vicende della soap con l’ingresso di tanti nuovi personaggi e la scomparsa di molti dei protagonisti precedenti.

Fernando ha rapito i figli di Maria, Esperanza e Beltran, per costringerla a cedere al suo ricatto, decidendo di stare finalmente insieme a lui. La Castaneda, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi e si presenta dinanzi a lui, armata e decisa a riprendersi a qualunque costo i suoi bambini. Al culmine della sua follia, il terribile Mesia è riuscito intanto a dar fuoco non solo all’intera Puente Viejo, ma anche alla dimora di Francisca.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando muore e Maria ritorna da Gonzalo a Cuba

Quando Maria si ritrova di fronte al suo aguzzino, estrae la pistola che aveva portato con sé e spara a Fernando, freddandolo. Finiscono così le vicende legate al perfido Mesia, che tanto dolore hanno procurato a Puente Viejo e ai suoi abitanti. Dopo la devastazione causata dall’incendio provocato da Fernando, la situazione a Puente Viejo è disperata. Mauricio e Matias non intendono però arrendersi e sono tra i più attivi ad aiutare nella ricostruzione del paese.

Dopo la morte del Mesia, Maria si reca alla villa e racconta alla sua madrina e a nonno Raimundo che cosa è successo con Fernando. Successivamente, ella mette al corrente i due della sua decisione di partire: Maria desidera infatti ritornare a Cuba con i suoi figli e provare a riconciliarsi con suo marito Gonzalo. La tragedia che si è consumata a Puente Viejo porterà, come abbiamo detto, all’uscita di scena di molti dei vecchi personaggi, che noi affezionati telespettatori de Il Segreto abbiamo imparato ad amare in questi anni.

Nella nuova e ultima stagione non ci saranno più né Severo, né sua moglie Irene e neanche il piccolo Carmelito, ma i tre lasceranno la città per cercare fortuna altrove. Anche Carmelo deciderà di andare via, mentre Gracia sarà purtroppo tra le vittime dell’incendio appiccato dal Mesia. Tra i personaggi che invece arriveranno ne spicca in particolare uno: la Marchesa Isabel de Los Visos, destinata a diventare una dei nuovi protagonisti della soap, tanto da dare molto filo da torcere alla stessa Francisca Montenegro.