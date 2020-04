Il Segreto, anticipazioni spagnole: indiscrezioni sul gran finale della telenovela

La telenovela spagnola Il Segreto sta per volgere al termine e presto in terra iberica andrà in onda l’ultima puntata. Ma prima di quel momento sono molti i nodi che dovranno essere sciolti. Uno dei molti è legato alla marchesa Isabel che, dopo la partenza di Francisca e Raimundo da Puente Viejo è diventata la nuova matrona della Casona, che vedrete totalmente ristrutturata e modernizzata. La Los Visos porta con se qualcosa che nessuno conosce e si prepara a regalare un vero colpo di scena a tutti i telespettatori e fans de Il Segreto.

L’inizio della nuova stagione è ormai imminente anche nelle puntate italiane e presto quindi farete la conoscenza della Marchesa Isabel e di quanto sia la degna sostituta di Francisca, non solo alla villa, ma anche come cattiveria e in questo farà presto capire di non aver rivali. Cercherà di manipolare addirittura i suoi due figli, che saranno protagonisti a loro volta di incredibili vicende legate all’amore. Una di queste vedrà protagonista anche Marcela.

Ad un certo punto però la produzione della telenovela Il Segreto annuncia che è stato deciso di far finire le vicende degli abitanti di Puente Viejo e iniziano a questo proposito, a circolare voci su quello che sarà l’ultima puntata. E’ stato reso noto dal sito di Antena 3 che torneranno per l’occasione Aurora e Gonzalo con Maria, come vi abbiamo già ampaimente detto in una precedente news, ma ora un’altro piccolo particolare trapela attraverso le parole dell’attrice che interpreta proprio la Marchesa de Los Visos.

Negli ultimi giorni è apparso un video sul sito di Antena 3 che mostra proprio la marchesa fare una piccola rivelazione per lasciare al pubblico ancora più suspence sul quella che sarà la fine di questa avventura durata ben 9 anni di puntate. Isabel infatti annuncia di aver un grande segreto che nasconde gelosamente e che presto verrà a galla, sconvolgendo tutti quelli che saranno protagonisti di questa misteriosa vicenda che la riguarda.

Di cosa si tratta? Tutti i fans de Il Segreto sperano di vedere grandi ritorni come quello della mitica e famosa Pepa Balmes, la cui fine è ancora avvolta dal mistero più fitto.