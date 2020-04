Il Segreto, anticipazioni spagnole: rivedremo Pepa e Tristan!

Grande novità in arrivo per tutti gli appassionati de Il Segreto! Dalla Spagna ci giunge infatti la notizia che in preparazione una bellissima sorpresa per i fan della soap. Ma adesso scopriamo insieme di cosa si tratta. In Italia siamo attualmente alle prese con le vicende incentrate su Fernando Mesia, il quale si appresta a consumare la sua vendetta contro Puente Viejo e tutti i suoi abitanti.

Ebbene, prima di finire ucciso dalla bomba piazzata dal terribile Mesia, Garcia Morales riuscirà a salvare Puente Viejo, impedendo che la cittadina finisca inondata dalle acque. Ignaro di ciò, Carmelo ordinerà comunque ai suoi concittadini di abbandonare al più presto le loro abitazioni.

Anticipazioni Il Segreto: sarà un tuffo nei ricordi per tutti noi

Ignara di quanto successo e convinta che la fine del paese sia ormai vicina, Francisca si lascerà cullare dai ricordi, soprattutto di quelli legati alla sua dimora, che nel bene o nel male hanno segnato buona parte delle vicende della soap spagnola. Scopriamo adesso cosa hanno in riserbo per noi gli autori della soap.

In un flashback, Francisca ci riporterà con lei indietro nel tempo e ci farà rivedere molti dei personaggi più amati de Il Segreto: gli indimenticabili Tristan e Pepa, la figlia ribelle Soledad, Ramiro, Nicolas e Mariana sono solo alcuni dei protagonisti della soap che avremo modo di ricordare.

Un pensiero particolare sarà dedicato dalla Montenegro al suo amato Raimundo e a tutti i momenti belli passati insieme a lui. Alla fine di questo viaggio nel passato, Francisca si ricorderà anche di lui, il suo fidato Mauricio, che la donna ha ormai imparato a vedere più come un amico, che come il semplice esecutore dei suoi ordini. Questa sarà una scena molto toccante e di sicuro non mancherà di emozionare tutti noi, che fin dai tempi di Pepa e Tristan abbiamo imparato ad amare la soap di Aurora Guerra.