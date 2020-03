"Il Segreto", l’addio di Francisca Montenegro: toccante video messaggio ai fan

La soap opera “Il Segreto” chiude definitivamente i battenti dopo dodici stagioni. La soap spagnola che ha appassionato il pubblico di tutto il mondo è pronta a dire addio per sempre alle vicende dei personaggi di Puente Viejo, dopo tanti anni passati insieme. A lanciare la notizia è stata Antenna 3, la rete spagnola sulla quale la soap va in onda.

Purtroppo il calo di ascolti registrato nell’ultimo periodo ha portato gli addetti ai lavori a prendere la drastica decisione. L’amore incondizionato tra Pepa e Tristan, la perfidia di Donna Francisca, le vicissitudini di Maria e Gonzalo, la spontaneità dei Miraniar e tanto altro, hanno appassionato il pubblico italiano e non solo.

In Italia la soap è andata in onda per tanti anni su Canale 5, per poi passare su Rete 4 proprio a causa di una flessibilità al ribasso negli ascolti. Adesso che la chiusura è ufficiale, Maria Bouzas interprete di Donna Francisca, ha lasciato un video messaggio a tutti i fan della soap, che è stato mandato in onda da Antenna 3. Nel video vengono ripercorse le avventure di tutti gli interpreti passati e presenti e in chiusura arrivano le parole di Donna Francisca.

Maria Bouzas lancia un messaggio molto emozionante: “Abbiamo passato insieme nove anni. È arrivato il momento di dirsi addio, ma ‘Il Segreto’ sarà sempre con te!“. E mentre i fan sono dunque pronti a dire addio a “Il segreto”, si fa sempre più strada l’ipotesi che il finale possa essere dedicato a Pepa e a ciò che le accadde realmente.

Insomma tutto è pronto per una chiusura con il botto di una delle soap opera che più ha appassionato il pubblico negli ultimi anni. In Spagna ha già preso il via la dodicesima e ultima stagione, a breve ciò accadrà anche in Italia e le vicissitudini dei personaggi vecchi e nuovi porteranno pian piano al gran finale.