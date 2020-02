Il Segreto, la soap opera chiude definitivamente

La Soap Opera “Il Segreto” è stata trasmessa per la prima volta nove anni fa sul canale spagnolo “Antena 3” ed oggi è arrivata la conferma ufficiale dell’interruzione della produzione della soap. La soap fra poco non verrà più prodotta né trasmessa.

La soap opera dall’inizio della sua programmazione ha immediatamente appassionato i fans tanto da diventare sempre più numerosi. In Italia, negli episodi che vedremo a breve, si assisterà ad un salto temporale di 4 anni. Tale salto temporale, in Spagna, è già andato in onda qualche mese fa. Questa decisione ha penalizzato fortemente la soap che ha visto diminuire drasticamente i dati auditel fino a stabilizzarsi al 15% di share. Tali dati di ascolto sono stati considerati davvero troppo bassi tanto che Atresmedia ha deciso di non rinnovare la serie prodotta da Boomerang Tv.

Al momento è stato ufficialmente confermata la conclusione della soap opera ma la data in cui verrà trasmesso l’ultimo episodio di El Secreto de Puerte Viejo è ancora stata ufficializzata. La produzione ha voluto assicurare i fans che negli ultimi episodi molti personaggi che erano spariti riappariranno per poter concludere ogni storia lasciata in sospeso nel corso dei 9 anni di programmazione. Ne è un esempio il ritorno di Emilia Ulloa.

La programmazione in Italia si differisce da quella iberica di almeno 6 mesi per questo i fans italiani possono essere sicuri che per tutto il 2020 potranno seguire la loro amata soap. Canale5 come previsto dalle clausole contrattuali dovrà continuare a trasmettere tutti gli episodi mancanti fino alla conclusione della serie a differenza degli altri 60 paesi in cui la produzione era stata esportata.

La soap opera tanto amata in 62 paesi è partita il 23 febbraio 2011, in Italia è arrivata solo nell’estate 2013, nei prossimi giorni in Spagna verrà trasmesso l’episodio 2300. Molto probabilmente i telespettatori iberici dovranno dire addire alla soap ad agosto 2020 ed in Italia 6 mesi dopo.