Il Segreto, anticipazioni spagnole: Pablo e la misteriosa verità sulla madre

Il Segreto ci attende su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 16,35 e gli spoiler spagnoli indicano che Pablo, dopo aver scoperto di essere il figlio di Ignacio, vuole sapere da quest’ultimo l’identità della madre. Qualcuno, nel frattempo, inizierà a pedinare il ragazzo e sembrerà avere cattivi scopi. Infatti, per poco, non lo assalirà. Carolina, come Pablo, sarà disperata e dirà a Manuela di non riuscire a vedere il suo fidanzato come un fratello.

Tra Pablo e Carolina Solozabal c’è una storia d’amore impossibile. Lei è la figlia del ricco Ignacio, il nuovo abitante della Casona. Ignacio quando verrà a sapere dell’amore tra la figlia ed il giovane, reagirà con sofferenza. Sarà costretto a riferire ai due che hanno un legame di sangue: sono fratelli. La novità sconvolgerà tutti, anche Marta e Rosa, le sorelle di Carolina.

In seguito, Don Ignacio, si recherà dal suo braccio destro, Urrutia, e gli chiederà di aiutarlo a persuadere Pablo a tornare a lavorare in fabbrica. Urrutia, riferisce a Pablo la volontà di suo padre e il ragazzo è felice della proposta. Poi, invece, riflettendo dirà che, per rientrare in fabbrica, dovranno sostenerlo nella ricerca della madre. Urrutia, dichiarerà di non voler essere trascinato in faccende che non lo riguardano. Pablo reagirà duramente, dichiarando che non è così, visto che ha saputo che conosceva chi gli ha dato la vita.

Urrutia, poi, andrà di fretta alla Casona ed avvertirà il suo amico Ignacio che Pablo vuole sapere chi è sua madre. Ignacio, dopo, si recherà da Manuela alla quale rivelerà quanto capitato. La governante, confusa dalla richiesta del ragazzo, suggerirà al suo padrone di non pensare al passato, perché l’ha fatto troppo penare. Pablo, poi, andrà da Ignacio e gli domanderà di andare fuori a fare una passeggiata. Così, inizierà a chiedergli di sua madre.

Ignacio si rifiuterà di dargli delle risposte e, amareggiato, Pablo lo lascerà solo per strada. In quel momento, qualcuno inizierà ad osservarli. Più tardi, Carolina esce di casa e incontra Pablo in piazza. Si dicono che non riescono a trattarsi come fratello e sorella. Nel frattempo, qualcuno inizierà a seguirli. Questa persona, un uomo, sarà quasi vicino a loro con atteggiamento malvagio ma, per fortuna, dovrà allontanarsi perché la Guardia Civile bloccherà i suoi propositi. Don Ignacio, dopo alcuni giorni, incaricherà Pablo di una immediata commissione. Il giovane, all’improvviso, intuirà una insolita presenza dietro di sé.