Il Segreto, il dispiacere di Maria Bouzas: "Si chiude una tappa che rimpiangeremo moltissimo"

Alla fine di quest’anno, terminerà la messa in onda della soap opera spagnola “Il segreto” che è andata in onda su Canale 5 per circa 7 anni, raggiungendo circa duemila e trecento episodi, ottenendo una media importante negli ascolti. Questa notizia rappresenta un duro colpo per i milioni di telespettatori italiani che hanno seguito con attenzione la serie televisiva ambientata nel paese di Puente Viejo.

In Spagna la situazione è differente e la soap chiuderà nel periodo estivo, in anticipo rispetto all’Italia, così come è sempre stato per la messa in onda delle puntate. Gli attori che hanno presto parte a questa serie da protagonisti hanno sottolineato il proprio dispiacere per questa decisione. E’ il caso dell’attrice Maria Bouzas che è stata protagonista di un’intervista al settimanale “Mio”, dove ha modo di rivelare il proprio stato d’animo di fronte a questa novità inattesa.

Le dichiarazioni dell’attrice e l’importanza del personaggio di Francisca Montenegro

Queste sono le dichiarazioni dell’interprete 57enne, la quale al riguardo ha affermato: “Non è stata una bella notizia per molti motivi, innanzitutto si rimane senza lavoro e poi non avremo più la possibilità di entrare sul set de Il Segreto”. Ha continuato ponendo l’accento sul fatto che il cast non avrà più la possibilità di rivedersi sul luogo in cui hanno girato le riprese: “Ci commuoviamo al pensiero che non vedremo più queste scenografie assieme a tutti i colleghi, attori e tecnici”.

L’attrice non è riuscita a nascondere la commozione nel corso della chiacchierata con il settimanale, a conferma dell’importanza ricoperta da Il segreto nella sua carriera.

Il personaggio della matrona Francisca Montenegro le ha permesso di avere una notorietà internazionale. Verso la conclusione dell’intervista, l’attrice ha fatto notare che ci sarà un finale sorprendente: “Si chiude una tappa che rimpiangeremo moltissimo, la soap ci lascerà con alcuni colpi di scena che ancora neanche gli attori conoscono”.