Il Segreto, anticipazioni spagnole: Marcela non sa se il figlio che aspetta è di Matias

Le anticipazioni de Il Segreto che ci giungono dalle puntate spagnole della soap, ci rivelano che il salto temporale ci porterà tante clamorose novità. Ci troveremo infatti catapultati ben 5 anni dopo, nel 1930, con Francisca tornata a Puente Viejo per sfuggire alla vendetta della sua nemica di sempre, Eulalia Castro, che la ritiene responsabile del suo internamento in manicomio. Nel frattempo, Marcela si troverà in attesa di un secondo figlio, dopo la piccola Camelia, ma sarà incerta sulla paternità: dopo l’allontanamento con il marito Matias, la Del Molino ha intrapreso una relazione con Tomas, il figlio della Machesa Isabel, una dei nuovi protagonisti della soap.

Dopo il salto temporale, Matias e Marcela non sono più la coppia felice che conoscevamo: il Castaneda ha passato alcuni anni in carcere e al suo ritorno Marcela si è mostrata molto fredda nei suoi confronti. Il motivo è perché Matias si è fatto arrestare come sovversivo, lasciando lei e loro figlia Camelia completamente da soli. In tutti questi anni di lontananza del marito, la figlia di Paco ha avuto modo di intrecciare una relazione con Tomas, figlio della Marchesa Isabel De Los Visos, la nuova proprietaria della Villa, dopo la partenza della Montenegro.

Anticipazioni Il Segreto: Matias si avvicina a Alicia, Francisca scappa da Eulalia

Marcela rivelerà a Mauricio di essere rimasta incinta. Non capendo il motivo sua preoccupazione, il nuovo sindaco di Puente Viejo penserà che Marcela è solo preoccupata di ricominciare tutto da capo con un altro figlio. La verità è che la giovane non è certa su chi sia il padre del suo bambino: potrebbe essere benissimamente figlio del marito Matias, oppure del suo amante Tomas. Cosa accadrebbe in quest’ultimo caso?

Anche Matias, però, non è fedele a sua moglie Marcela. Impegnato nel difendere i diritti dei minatori contro i soprusi della Marchesa, il Castaneda avrà modo di avvicinarsi molto alla sua collega, la sindacalista Alicia. La comune missione porterà i due a stare a stretto contatto, finché tra i due scatterà inevitabilmente la scintilla.

Francisca, invece, sarà impegnata a nascondersi da sua zia Eulalia Castro. Questa, infatti, la ritiene responsabile del suo internamento in un istituto psichiatrico, in combutta con il suo terribile nipote a Cristobal Garrigues. La Montenegro sarà perciò costretta a chiedere a rivolgersi a Isabel, in cerca di un nascondiglio sicuro. Intanto Raimundo si reca disperato dalla Marchesa, in cerca della sua amata. Ulloa verrà ricevuto però da Antonita, il cui comportamento finirà per insospettirlo molto. Che sia accaduto qualcosa di terribile a Francisca? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.