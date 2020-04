Il Segreto, anticipazioni spagnole: Matias e Alicia si lasciano andare alla passione!

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che dopo il salto temporale, il matrimonio di Matias e Marcela è destinato ad entrare in crisi, soprattutto con l’arrivo di un nuovo personaggio: la bella e combattiva Alicia Urrutia. Figlia di Encarnacion e Jesus, rispettivamente cuoca e braccio destro di Ignacio Solabel, la ragazza finirà infatti per sedurre il marito della Del Molino. Ma adesso scopriamo a brevi linee quali saranno i passaggi nella storyline che porteranno a tutto questo.

Matias ha trascorso alcuni anni in carcere per aver ucciso un uomo in una rissa. Marcela ha dovuto perciò rimboccarsi le maniche per non far mancare nulla a sua figlia Camelia. La lontananza dal marito, ha fatto sì anche che la giovane si avvicinasse e poi intraprendesse una relazione con Tomas, il figlio della Marchesa Isabel De Lo Visos, nuova proprietaria de La Habana e nuova cattivona della soap.

Anticipazioni Il Segreto: Matias e Marcela sempre più distanti, arriva Alicia

Una volta scontata la sua pena, Matias si ripresenta a Puente Viejo deciso a ricostruire il suo matrimonio. Nonostante cerchi di riavvicinarsi al marito, chiudendo persino la sua storia con Tomas, Marcela sente Matias sempre più distante e ormai completamente dedito a portare avanti gli ideali di libertà che gli ha inculcato suo nonno Raimundo.

Sarà così che Matias si farà coinvolgere da Alicia nell’organizzare uno sciopero dei minatori della Marchesa. Infatti, spronato da questa giovane appena conosciuta, il Castaneda cercherà di convincere Isabel ad offrire ai lavoratori della sua miniera uno stipendio più alto e condizioni di lavoro più umane. Dietro consiglio di Francisca, nascostasi a La Habana per sfuggire ai suoi nemici, la Marchesa minaccerá di licenziare 20 minatori se questi non non torneranno immediatamente a lavoro. Sarà così che i lavoratori volteranno le spalle al Castaneda decidendo di cessare lo sciopero. In seguito, i minatori ritorneranno sui loro passi e pregheranno Matias di aiutarli contro Isabel.

La decisione di Matias di non ritirarsi dalla causa lo metterà in rotta di collisione con Marcela, spingendolo ad aprirsi con Alicia. A quel punto, Alcia approfitterà del momento di difficoltà con la moglie per conquistare il Castaneda: una sera, parlando con lui, la Urritia sottolineerà a Matias che il suo matrimonio con Marcela è ormai finito. A quel punto, sarà facile per lei sedurlo e finirà per fare l’amore con lui! Che sia la fine del matrimonio tra Matias e Marcela? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.