Il Segreto, anticipazioni spagnole: Alfonso tenta di baciare Marta, ma lei lo respinge per sua sorella Rosa!

Negli episodi de Il Segreto attualmente in onda del nostro paese abbiamo fatto la conoscenza di Adolfo, figlio minore della Marchesa Isabel De Los Visos. Vedremo poi che questo sarà al centro di un triangolo amoroso insieme alle sorelle Marta e Rosa, figlie invece di Ignacio Solazabal, il nuovo proprietario della Villa e nemico giurato della Marchesa.

Tutto avrà inizio quando Adolfo rivelerà a fratello Tomas di essere attratto sia da Marta che da Rosa. Tuttavia per una serie di circostanze, il giovane si troverà a frequentarsi più con Rosa, arrivando nel corso di un’uscita a scambiare con lei perfino un bacio. Nonostante questo, Adolfo confesserà a Tomas di essere attratto anche da Marta.

Anticipazioni Il Segreto: Ignacio impedisce a sua figlia Rosa di vedere Adolfo

Come se non bastasse, anche Marta non è insensibile al fascino del bel De Los Visos e lo confesserá apertamente alla sorella Manuela, rivelandole di stare continuamente pensando a lui. Per non ferire la sorella, Marta deciderà di farsi da parte e di favorire la sua relazione con Tomas, coprendola con il padre Ignacio, dato che sa che questo non sarebbe affatto favorevole ad una relazione tra sua figlia è quello di Isabel.

Alla fine, Ignacio verrà a conoscenza della liaison in corso, scoprendo che sua figlia Rosa si è recata ad un teatro de La Puebla insieme ad Adolfo. Sarà così che il Solazabal dopo aver rimproverato duramente sua figlia, le impedirà persino di uscire dalla Villa per non permetterle di vedersi con il figlio di Isabel, donna che Ignacio disprezza con tutte le sue forze. Rosa però non vorrà assolutamente saperne di sottostare al volere del padre e chiederá alla sorella Marta di recarsi in riva ad un fiume, in cui era solita incontrarsi con Adolfo, per consegnare i suoi messaggi all’innamorato.

Sarà proprio nel corso di una di queste missioni che Marta farà per conto della sorella che Adolfo si farà coraggio, e dopo aver lasciato intendere di essere attratto da lei, proverà a baciare Marta. Nonostante anche lei non sia indifferente al fascino di Adolfo, Marta si tirerà però indietro dicendogli di non poter fare un torto grande a sua sorella. Deluso, Adolfo deciderà quindi di chiedere consiglio al fratello Tomas. Come finirà ora questo avvincente triangolo amoroso tra Adolfo, Rosa e Marta? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni spagnole de Il Segreto.