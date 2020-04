Il Segreto, anticipazioni spagnole: Francisca ritorna e si nasconde a casa di Isabel

Le anticipazioni de Il Segreto ci hanno rivelato che in seguito alla distruzione della Villa attuata da Fernando, Francisca e Raimundo si sono trasferiti a Madrid, dicendo addio a Puente Viejo. È per questo che non vedremo i due nelle prime puntate della dodicesima e ultima stagione della soap attualmente in programmazione nel nostro paese, che ha preso il via dalla metà di aprile 2020.

Dando uno sguardo approfondito agli spoiler, scopriamo però che l’addio della Montenegro e del suo consorte non sarà definitivo, ma che entrambi ritorneranno da protagonisti anche nelle nuove vicende della telenovela spagnola. In particolare Raimundo si è presentato disperato alla locanda di Marcela e le ha chiesto informazioni su Francisca, nella speranza che la moglie si trovasse lì. Nel dialogo che intercorrá tra i due, Ulloa rivelerà poi alla moglie di Matias, che Francisca ha deciso di lasciarlo ed è andata via senza dargli alcuna spiegazione.

Il Segreto: Raimundo disperato, il piano di Francisca per riprendersi la Villa

Dopo aver investigato per alcuni giorni, l’uomo dovrà arrendersi al fatto che la moglie non si trova a Puente Viejo e si metterà a cercarla da un’altra parte. Il colpo di scena è però dietro l’angolo: vedremo infatti la Marchesa Isabel De Los Visos comunicare alla domestica Antonita di preparare una ala recondita de La Habana per l’arrivo di un ospite importante.

La nobildonna deciderà di non fare menzione nemmeno con i figli Adolfo e Tomas dell’ospite che sta per giungere, tanto da fare in modo che non siano presenti al momento del suo arrivo. Ma perché tanto mistero? In realtà il misterioso ospite è proprio Francisca! La Montenegro, infatti, si presenterà a Isabel completamente incappucciata e la ringrazierà per aver accettato di offrirle riparo nel suo nuovo soggiorno a Puente Viejo. Nel corso del dialogo tra le due donne scopriremo che Isabel era la moglie di un cugino di Salvador Castro, ovvero il primo marito di Francisca.

Ma perché la Montenegro ha deciso di agire così? Il motivo è presto detto: Francisca non intende rivelare ai suoi compaesani del suo ritorno prima di aver riacquistato il suo prestigio di un tempo. Infatti, vedremo che la Montenegro si mostrerà riconoscente a Isabel per averle fatto da prestanome nell’acquisto di alcune proprietà e le dirà che molto presto troverà il modo di rientrare in possesso della Villa, che Ignacio Solozabal aveva acquistato a prezzo stracciato dopo che era stata distrutta dall’incendio del Mesia. Ci riuscirá? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.