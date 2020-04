Il Segreto, anticipazioni spagnole: Marcela e Matias sempre più distanti. Il Castaneda si lascia coinvolgere da Alicia

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che in seguito al salto temporale di 4 anni, che darà il via alla dodicesima e ultima stagione della soap, ci saranno molte novità, tra le quali un grosso cambiamento nel rapporto tra Matias Castaneda e Marcela Del Molino. Infatti, vedremo i due al centro di una difficile crisi coniugale, che farà temere il peggio ai fan della coppia.

Dopo alcuni anni trascorsi in carcere come rivoltoso, Matias torna in libertà grazie ad un indulto. L’accoglienza di Marcela nei confronti del coniuge è però molto fredda, sia perché si è sentita abbandonata da lui e ha dovuto crescere loro figlia Camelia completamente sola, sia perché nel frattempo ha iniziato una relazione con Tomas, il figlio della Marchesa Isabel, una dei nuovi protagonisti della soap.

Anticipazioni Il Segreto: Matias si allontana dalla moglie e si avvicina ad Alicia

Matias però non si curerà affatto del disinteresse di Marcela, ma sarà anzi anche lui molto freddo con la moglie. Più il tempo passa e più la Del Molino ottiene conferma del totale distacco di Matias non solo nei suoi confronti, ma pure di loro figlia Camelia. Infatti, il Castaneda che è stato condannato per attività anarchiche e sovversive, non pare aver rinunciato ai suoi vecchi ideali e continua segretamente a portare avanti la lotta. Inoltre, dato che la sintonia con Marcela è sparita, si rafforza invece quella di Matias con Alicia Urrutia, una rivoluzionaria come lui.

Accortasi della vicinanza del marito a Alicia, Marcela si pentirà a quel punto di aver allontanato Tomas. Anche se in verità, anche il giovane era stato costretto a fare un passo indietro, perché pressato da sua madre Isabel, da sempre contraria alla relazione tra il suo primogenito e Marcela. Vi anticipiamo però che i due non staranno lontani ancora per molto.

Dopo aver saputo che Matias sta organizzando alcuni scioperi dei minatori contro la Marchesa, la distanza tra Marcela e il marito sembrerà ormai incolmabile. Come se non bastasse, Alicia pregherà il Castaneda di guidare la successiva rivolta. Sarà così che Marcela deciderà di avvisare Tomas. A preoccupare la figlia di Paco sarà più che la pericolosità dell’azione che il marito si prepara a compiere, il fatto che lui non teme assolutamente di tornare in carcere e di perdere questa volta, forse per sempre, lei è la piccola Camelia. Che sia veramente la fine del matrimonio tra Marcela e Matias? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni spagnole de Il Segreto.