Il paradiso delle signore, puntate dal 17 al 21 febbraio: Luciano si scontra con Umberto

Continuano le curiosità riguardanti i protagonisti dell’apprezzata soap opera di Rai 1, “Il paradiso delle signore“ che sta confermando gli ascolti della precedente annata. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 17 fino a venerdì 21 febbraio svelano che sarà al centro dell’attenzione delle trame la difficile decisione di Luciano dopo aver scoperto la verità intorno alla moglie.

Il ragionier Cattaneo non farà ritorno nella propria abitazione per circa due giorni, creando la preoccupazione della moglie e del figlio. Luciano si renderà conto del fatto che il nome di Federico era un altro, ma imporrà a Silvia di non raccontare la verità per evitare ulteriori delusioni nel figlio. Vittorio, dal canto suo sarà in partenza per l’Expo e metterà al corrente le Veneri di questo cambio di programma, nel corso del quale potranno contare su Marta.

Clelia accetta l’invito di Ennio

Cosimo racconterà a Riccardo di essere innamorato di Gabriella, mentre Marina e Rocco saranno impegnati nelle riprese di un nuovo fotoromanzo. Federico, invece, non dimenticherà i bei momenti trascorsi al grande magazzino ed esprimerà la volontà di fare ritorno come dipendente al Paradiso delle signore. Il fidanzato di Roberta chiederà al padre di fissargli un incontro con Marta (Gloria Radulescu), per mostrarle la sua volontà.

Luciano non sarà in grado di perdonare la consorte, mentre proseguiranno gli incontri tra Ennio e Clelia (Enrica Pintore). La capocommessa deciderà di trascorrere una serata al cinema, con la presenza del figlio Carletto. Marta si confronterà con Vittorio con l’intento di risolvere la questione riguardante lo sciopero e troverà una valida soluzione.

Luciano (Giorgio Lupano), dopo aver scoperto che Umberto (Roberto Farnesi) è il padre di Federico, si renderà protagonista di uno scontro con il commendatore. Infine nella caffetteria di Salvatore verranno girate le riprese del fotoromanzo, mentre Federico avrà dei sospetti sullo strano comportamento dei genitori.