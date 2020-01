Il paradiso delle signore, Antonella Attili parla del personaggio di Agnese: "Una donna forte"

Antonella Attili è una delle protagoniste indiscusse dell’amata soap opera di Rai 1, dal titolo “Il paradiso delle signore 4“ capace di ottenere ascolti al di sopra delle aspettative. L’attrice ha avuto modo di ripercorrere la sua carriera lavorativa, che l’ha vista lavorare con registi cinematografici di grande rilievo, tra i quali spicca il nome di Gabriele Salvatores.

La Attili, però, ha spiegato di essere grata a Il paradiso delle signore in quanto le ha permesso di entrare nelle case degli italiani, dando l’opportunità di farsi conoscere in maniera maggiore dal grande pubblico. Queste sono le dichiarazioni dell’attrice al riguardo che si è concentrata in merito al successo del prodotto televisivo, affermando: “La soap è parecchio seguita e la gente, quando mi vede per strada, mi ferma”.

Il legame con il personaggio di Agnese nella soap opera “Il paradiso delle signore daily 2”

L’attrice ha continuato dicendo di non avere molta dimestichezza sui social, ma ha precisato che sta imparando a usarli. Allo stesso tempo ha fatto intendere di non essere d’accordo a raccontare sui social ogni aspetto della propria vita, in quanto deve rimanere un certo riserbo.

Nel corso della chiacchierata con “Tv soap”, Antonella Attili ha parlato del rapporto con il personaggio di Agnese, dicendosi contenta della sua interpretazione. L’interprete ha precisato che Agnese è da lei considerata come “una donna forte” che si distingue per la capacità di rialzarsi da ogni tipo di situazione.

Antonella Attili ha evidenziato che ci saranno degli sviluppi interessanti nella vita di Agnese, in quanto ci saranno delle cose da raccontare, con l’intento di dare vita a storie emozionanti. Verso la conclusione dell’intervista, l’attrice ha spiegato che nel tempo libero è solita andare in palestra, dando grande importanza anche alla lettura dei libri e al cinema. Infine ha rivelato di essere madre di due figli.