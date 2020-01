Anticipazioni "Il paradiso delle signore 4": l’attore Valerio Ricci possibile new entry

In questi giorni si sta parlando della possibile partecipazione di Valerio Ricci all’interno della soap opera in onda nella fascia pomeridiana, “Il paradiso delle signore daily 2”. Si tratterebbe di una new entry che renderebbe felici i milioni di telespettatori italiani, se si considera che ha preso già parte ad altre fiction di successo. Un esempio si ritrova nella serie televisiva firmata Mediaset e dal titolo “Carabinieri”, nella quale si è messo a confronto con il personaggio di Davide.

Non si può dimenticare la sua presenza nella longeva fiction “I Cesaroni” con protagonista Claudio Amendola, senza dimenticare un ruolo di minore importanza nella serie tv “E’ arrivata la felicità”. Le ipotesi sulla possibile partecipazione di Valerio Ricci ne Il paradiso delle signore sono nate per via della foto pubblicata su Instagram dal giovane attore, insieme con un altro protagonista della soap.

I possibili indizi che fanno pensare alla partecipazione del giovane attore nella soap opera

Si tratta di Enrico Oetiker, che veste i panni di Riccardo Guarnieri, figlio del commendatore Umberto interpretato da Roberto Farnesi. Ricci ha pubblicato delle foto che lo vedono sul set della soap e sono aumentate le curiosìità, dopo questo post dell’interprete.

La foto, distintasi anche per lo sfondo dei Videa Studi Televisivi, dove si gira Il paradiso delle signore, è stata accompagnata da una didascalia che suggerisce ulteriori indizi: “Ero pronto ma la pioggia mi ha levato l’entusiasmo, ce la faremo a girare questa scena?”. Valerio Ricci ha menzionato tra i colleghi Enrico Oetiker e da questo momento sono nati dubbi sulla possibile partecipazione dell’attore.

Stando alle voci che circolano, potrebbe interpretare il ruolo del fidanzato di Dora, sebbene non vi siano delle conferme ufficiali. Dunque bisogna attendere dei successivi suggerimenti, in quanto non c’è alcun tipo di certezza nel merito per poter parlare di un nuovo personaggio.