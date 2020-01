Il paradiso delle signore 4, puntate dal 27 al 31 gennaio: Federico decide di lasciare Roberta

Continuano le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai uno, “Il paradiso delle signore“ che riesce sempre a tenere incollati davanti al piccolo schermo milioni di telespettaori italiani. Prosegue l’attenzione intorno alla situazione difficile attraversata da Federico e dalla famiglia Cattaneo.

Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 27 fino a venerdì 31 gennaio svelano che Roberta non riuscirà a trovare il modo per affrontare il problema del fidanzato, dopo la notizia che non avrebbe mai voluto ricevere. Federico non potrà più tornare a camminare, mentre Flavia deciderà che sia arrivato il momento di lasciare la città di Milano. L’amante di Umberto, prima di andarsene dal capoluogo lombardo, proverà ad aiutare la figlia Ludovica, viste le intenzioni dei Guarnieri.

La decisione del figlio di Luciano

Flavia deciderà di fare affidamento sulla persona di Achille Ravasi per far tenere sotto controllo i beni di famiglia. Vittorio verrà a conoscenza dei reali problemi di Cosimo, legati alla madre. Il dottor Conti prenderà la decisione di revocare il licenziamento del dipendente e il merito andrà attributo a Gabriella, interessatasi allo stato d’animo di Cosimo. Il figlio di Luciano non sarà in grado di abituarsi alla drammatica situazione, in quanto aveva dei progetti legati al futuro.

Il giovane Cattaneo prenderà una decisione inaspettata in merito alla relazione con Roberta e avrà intenzione di lasciare la fidanzata. La prima persona a conoscenza di questa notizia è Luciano che informerà la moglie di tale situazione.

Umberto proverà a dare dei consigli al figlio sul modo in cui comportarsi con Ludovica, con l’intento di farle investire il denaro della madre in un affare importante. Il professor Faraone darà una felice notizia a Federico, dicendogli che avrà la possibilità di tornare a camminare. Infine Roberta non accetterà la decisione del fidanzato e sarà pronta a riconquistare il fratello di Nicoletta.