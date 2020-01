Giulia Arena, la protagonista de "Il paradiso delle signore 4" è fidanzata da cinque anni

Giulia Arena è una delle protagoniste indiscusse della soap opera “Il paradiso delle signore daily 2”, dove veste i panni di Ludovica, una donna che è sempre stata innamorata di Riccardo. La sfortuna di questa ragazza si ritrova nel fatto che il giovane Guarnieri non ha mai avuto delle attenzioni verso di lei, in quanto attratto prima da Nicoletta e in questa nuova stagione da Angela. L’attrice è stata protagonista di un’intervista al settimanale “Tvmia”, dove ha avuto l’occasione di svelare alcune curiosità intorno alla sua vita privata.

Giulia Arena ha fatto notare di non avere nulla in comune con il suo personaggio, passando poi a parlare della sfera amorosa. La giovane interprete ha rivelato di essere fidanzata da cinque anni con Antongiuseppe, un ragazzo conosciuto all’Università Cattolica di Milano, dove studiava presso la facoltà di giurisprudenza.

La decisione di andare a convivere con il fidanzato

L’attrice ha spiegato che si è trattato di una sorpresa, in quanto non pensava che sarebbe arrivato l’amore, come confermano queste parole: “Ero concentrata sullo studio e sul lavoro”.

La protagonista de “Il paradiso delle signore 4” ha continuato rivelando il modo in cui il fidanzato è riuscito a conquistarla, dando vita a una bella storia d’amore. Inoltre, nel corso della chiacchierata con Tvmia, ha parlato delle differenze con la figura di Ludovica. Quest’ultima si distingue per essere gelosa del rapporto tra Angela e Riccardo, impegnandosi nel tentativo di far allontanare i due innamorati. Dall’altra parte, Giulia Arena ha fatto intendere di non essere gelosa.

L’attrice ha svelato una decisione, presa di comune accordo con il fidanzato, che rappresenta un passo fondamentale. Queste sono le dichiarazioni: “Per me la convivenza è un passo importante, ci ho riflettuto a lungo”. Infine l’attrice ha parlato del possibile matrimonio, ma prima bisogna sciogliere un nodo: chi sarà a fare la proposta di matrimonio.