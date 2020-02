"Il Paradiso delle Signore": Giorgio Lupano parla di Luciano Cattaneo, il personaggio che interpreta nella soap opera

Giorgio Lupano è stato protagonista di un’intervista a “Tv soap”, dove ha avuto modo di parlare del rapporto con il personaggio interpretato all’interno della soap opera “Il paradiso delle signore“. L’attore veste i panni del personaggio di Luciano Cattaneo, da lui interpretato per il secondo anno consecutivo.

L’interprete non si pone limiti ed è anche impegnato a teatro con uno spettacolo di grande rilevanza, con il titolo “Sherlock Holmes”, che è stato realizzato dalla Ginevra production. Lupano, nel corso della chiacchierata, ha spiegato di essere molto legato alla figura di Luciano. Questo sono le dichiarazioni al riguardo dell’attore 50enne che ha affermato: “Io lo chiamo Lucianone Cattaneo, però io e lui siamo molto diversi e questo fa parte un po’ del gioco dell’attore e del divertimento”.

Le parole dell’attore Giorgio Lupano che ha parlato del rapporto con il suo personaggio

Lupano ha continuato dicendo di essere fortunato a fare un personaggio differente dal suo, altrimenti diventerebbe noioso. L’attore si è concentrato sulle differenze incontrate rispetto alla figura del ragioner Cattaneo. Queste sono le dichiarazioni di Giorgio Lupano che ha espresso queste parole: “E’ un personaggio di altri tempi, forse perchè ha un forte senso morale e del dovere”.

L’interprete ha fatto notare che l’intento principale de Il paradiso delle signore è quello di dare importanza ai pensieri degli anni Sessanta, senza dimenticare il rigore morale, il lavoro e la famiglia. Lupano ha ribadito che si è trattato di un modo per vivere il mondo che è stato dei suoi nonni e dei genitori.

L’attore ha avuto modo di esprimersi riguardo alla relazione tra Clelia e Luciano, in riferimento al ritorno della Calligaris. Giorgio Lupano ha risposto a questa domanda: “Il ritorno annunciato di Clelia ha creato ancora maggiore attesa, in ogni caso è una storia che prende e il pubblico vuole sapere come va a finire”.