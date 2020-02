Il Paradiso delle Signore, puntate dal 10 al 14 febbraio: Salvatore si reca in Germania

Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera pomeridiana capace di attirare l’attenzione dei milioni di telespettatori italiani, “Il paradiso delle signore daily 2“. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 10 fino a venerdì 14 febbraio svelano che sarà al centro dell’attenzione delle trame il personaggio di Vittorio. Quest’ultimo e Marta saranno pronti per un evento importante riguardante le riprese del fotoromanzo, le cui scene verranno girate al grande magazzino. Le Veneri, dal canto loro consulteranno il calendario e si renderanno conto che è imminente l’arrivo di un giorno tanto atteso, come quello di San Valentino.

Il dottor Conti deciderà di impegnarsi nell’organizzazione di un concorso in vista di questa festa. Proseguiranno le incomprensioni tra Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide, sebbene Marta (Gloria Radulescu) e Riccardo (Enrico Oetiker) provino a far cambiare la situazione. La contessa rimarrà ferma nelle proprie idee e la presenza costante di Achille Ravasi provocherà un ulteriore allontanamento dal commendatore. Federico verrà coinvolto nell’iniziativa in vista di San Valentino, organizzata da Vittorio, grazie anche all’intromissione di Marta.

Clelia alle prese con i corteggiamenti da parte di una nuova persona

Nel frattempo Salvatore comunicherà alla madre Agnese l’intenzione di lasciare la città di Milano, per partire alla volta della Germania, con l’intento di scoprire la verità. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Clelia: la capocommessa potrebbe essere pronta per dare inizio a una nuova relazione amorosa.

La Calligaris non smetterà di pensare al dottor Cattaneo, mentre Rocco si troverà alle prese con un momento di delusione a causa del comportamento di Marina (Ludovica Coscione).

Nel corso della festa di San Valentino organizzata al Paradiso delle signore, Riccardo coglierà l’occasione per fare i complimenti ad Angela, eletta vincitrice del concorso. Gabriella, invece, fingerà di essere la fidanzata di Cosimo per dare un aiuto a Delfina, madre del giovane uomo.