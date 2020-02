Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni 12 febbraio: Clelia ha un colpo di fulmine

Grandi novità nella soap opera campionessa di ascolti di Rai 1 Il Paradiso delle Signore 4, che ogni giorno regala emozioni a milioni di telespettatori, pronti a scoprire cosa accadrà alla famiglia Guarnieri e agli protagonisti. Le dinamiche del Paradiso cambieranno completamente nel corso delle prossime settimane e ci sarà anche tempo per nuovi amori.

Una delle protagoniste assolute, come confermano le notizie che arrivano dal settimanale Telepiù, sarà Clelia Calligaris che, fino ad oggi, non è stata particolarmente fortunata in amore. Ebbene sì, per lei potrebbe arrivare la tanto attesa svolta sentimentale.

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, a partire dalla puntata del Paradiso delle Signore 4 che andrà in onda il 12 febbraio, si unirà al cast un nuovo personaggio, l’affascinante Ennio Palazzi. L’uomo, oltre ad essere ricco di carisma, è anche molto ricco. Il Palazzi, da poco a Milano, è il proprietario del cinema accanto al Grande Magazzino.

Inoltre, il bel Palazzi è un caro amico di Vittorio Conti. Come si legge sul settimanale edito da Mondadori, sarà lo stesso Vittorio a fare in modo che Ennio incontri Clelia. Pare che tra i due scocchi la fatidica scintilla e che la capocommessa perda la testa per l’imprenditore dal fascino misterioso. Nascerà una nuova storia d’amore al Paradiso delle Signore 4?

Ci si chiede a questo punto che fine farà Luciano. Chi sperava nella storia d’amore tra Clelia Calligaris e Luciano, dovrà mettere via le speranze, almeno da quanto è trapelato dalle ultime notizie sulla soap opera. A dare il volto ad Ennio Palazzi sarà l’attore Tommaso Basili che, oltre ad essere il protagonista di alcuni noti spot pubblicitari, ha anche preso parte dalla fiction di Canale 5 con Gianni Morandi L’Isola di Pietro e precisamente nella seconda e terza stagione. Si attendono ulteriori dettagli.