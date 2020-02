"Il paradiso delle signore", Roberto Farnesi parla del successo della serie tv

Roberto Farnesi è stato protagonista di un’intervista alla trasmissione “Tv talk”, presentata da Massimo Gramellini dove ha parlato del successo della soap opera “Il paradiso delle signore“. L’attore toscano ha posto anche l’accento sul rapporto con gli altri colleghi di lavoro, svelando l’amicizia nata dopo mesi di riprese.

L’interprete ha avuto modo di esprimere il proprio punto di vista anche sull’assegnazione degli Oscar, avvenuta nelle settimane precedenti. Gli sono state poste delle domande in merito alla figura del commendatore Umberto Guarnieri e Farnesi ha voluto spiegare che non si è trattato del primo ruolo da “cattivo”, come pensa la maggior parte del pubblico. L’attore ha detto di essere rimasto contento di potersi mettere a confronto con questo personaggio inedito.

Il segreto del successo della soap opera di cui è protagonista l’attore toscano

Farnesi ha continuato dicendo di divertirsi sul set ed è questo uno dei motivi per i quali è rimasto nel cast. Il protagonista de “Le tre rose di Eva” ha ribadito che rimarrà all’interno del cast fino al momento in cui continua a essere felice per questo ruolo. Nel corso dell’intervista è stato reso noto un servizio che ha visto i protagonisti de Il paradiso delle signore all’interno del backstage della soap opera.

Nel corso della chiacchierata con Massimo Gramellini, Roberto Farnesi ha parlato di questo momento importante nella sua carriera. L’attore ha ricordato che l’idea di raccontare gli anni Sessanta si è dimostrata vincente, in quanto ha riportato lo spettatore in una certa dimensione.

Il ristoratore non ha escluso la possibilità di prendere a un reality show, dopo la parentesi degli anni precedenti con la partecipazione a “Ballando con le stelle”. Riguardo a ciò, Farnesi ha voluto chiarire che il programma di Milly Carlucci può essere considerato un talent e l’ha definito come “un vero e proprio spettacolo”.