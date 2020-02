Roberto Farnesi, per quattro anni vittima di stalking

Roberto Farnesi per molto tempo è stato vittima di stalking: si tratta di uno degli attori più amati e apprezzati dai milioni di telespettatori, anche grazie al ruolo di Umberto Guarnieri nella soap opera “Il paradiso delle signore”. Viene posta fine a una vicenda che ha visto come protagonista l’interprete 50enne, dopo un incubo. L’attore, per via dell’esposizione mediatica che comporta il suo lavoro, ha ricevuto grande affetto da parte del pubblico ma allo stesso tempo non sono mancati gli ostacoli.

Farnesi ha vissuto una persecuzione da parte di una fan che non gli ha dato tregua, trasformandosi in una stalker. A rendere nota questa notizia “inaspettata” è stato lo stesso Roberto Farnesi, protagonista di una recente intervista al quotidiano toscano “Il Tirreno”. Sono arrivate le prime dichiarazioni del protagonista de Il paradiso delle signore che ha affermato al riguardo: “E’ stata fatta giustizia”.

Nel corso della chiacchierata, Roberto Farnesi ha ammesso che sono stati mesi complicati avendo subito una eccessiva pressione psicologica. Dopo molto tempo l’attore ha deciso di parlare di questo argomento e, solo dopo aver ottenuto giustizia, ha deciso di esprimersi al riguardo. La vicenda ha avuto inizio nel 2016, anno in cui è cominciata l’ossessione da parte della donna nei confronti dell’artista.

Farnesi ha ricordato che la stalker si è presentata per la prima volta nel corso della sua inaugurazione al ristorante da lui aperto in Toscana. L’attore ha spiegato che riceveva numerose telefonate nel corso della giornata da parte della signora Grazia.

Inoltre la donna seguiva Roberto Farnesi e una volta l’attore ha trovato la donna nello stesso hotel in cui aveva alloggiato. Infine, riguardo a questo caso, l’attore si è limitato a dire sulla donna: “Deve lavorare su se stessa, lo ha capito e lo sta facendo”.