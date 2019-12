"Il Paradiso delle Signore", Roberto Farnesi e il personaggio di Umberto: felice di essere cattivo

Roberto Farnesi è stato protagonista di un’intervista a “Tv soap”, dove ha posto l’accento sul personaggio di Umberto Guarnieri interpretato nella soap opera di Rai uno, “Il paradiso delle signore”. L’attore ha parlato del successo di questa seconda stagione de “Il paradiso delle signore daily”.

Ci sono molte novità nei prossimi mesi e Farnesi si è detto contento degli ascolti ottenuti, se si considera che ha raggiunto uno share pari al 16%, a dimostrazione dell’affetto del pubblico. Queste sono le parole al riguardo di Farnesi che ha voluto fare i ringraziamenti ai milioni di telespettatori: “Che meraviglia, ringraziamo il pubblico”.

Le dichiarazioni dell’attore

L’interprete toscano si è concentrato intorno al rapporto tra Adelaide e Umberto che ha avuto dei cambiamenti in questa seconda stagione. L’attore ha parlato di un rapporto bello ed è evidente che siano legati da un sentimento al momento indefinito. Inoltre ha voluto fare i complimenti alla collega Vanessa Gravina per la sua capacità di interpretare in maniera straordinaria il ruolo della contessa.

Queste sono le dichiarazioni di Roberto Farnesi che si è espresso intorno alla collega Vanessa Gravina affermando: “Una collega e un’amica, grande rispetto e stima tra tutti noi”. Ha continuato dicendo che è stato piuttosto giusto il rinnovo biennale del serial, sottolineando che si tratta di una fiction quotidiana che vede il lavoro quotidiano da parte di tutti.

Farnesi ha ringraziato il pubblico e, allo stesso tempo, si è definito “fortunato” in quanto ha la possibilità di mettersi a confronto con un personaggio diverso, come confermano queste dichiarazioni dell’attore: “Finalmente non interpreto il solito eroe buono”. Ha spiegato che il successo della soap opera si ritrova nel fatto che si racconta la storia dell’Italia, tra i quali spicca il boom economico. Infine, riguardo agli ascolti, Roberto Farnesi ha affermato: “Noi facciamo del nostro meglio, il pubblico non si annoierà”.