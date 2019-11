La Vita in Diretta: Roberto Farnesi ricorda l’inizio della sua carriera, fino all’arrivo a Roma

Roberto Farnesi martedì 5 novembre è stato protagonista di un’intervista nel programma “La vita in diretta” presentato da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. L’attore ha avuto modo di ripercorrere la propria carriera lavorativa e ha sottolineato che sono passati venticinque anni dal suo esordio nel mondo dello spettacolo, quando ha cominciato a lavorare nei fotoromanzi.

Ha fatto notare che era un ragazzo proveniente da una piccola città come Pisa e ha ricordato che all’inizio, sembrava essere un’utopia fare questo lavoro, ma poi è arrivato a Roma e ha fatto la scelta giusta. Farnesi ha continuato dicendo che, dopo la fase da lui definita “goliardica” del modello, dei fotoromanzi per sbarcare il lunario, ha puntato su Roma e ha deciso di fare questo lavoro in modo serio.

Le parole dell’attore pisano che ha ripercorso gli inizi nel mondo dello spettacolo

Ha ricordato l’incontro con l’attore e collega Sebastiano Somma che gli ha dato dei consigli importanti. Queste sono le dichiarazioni di Roberto Farnesi: “Sebastiano Somma mi disse di prendere l’occasione al volo”. Lorella Cuccarini è riuscita a fare molte domande al protagonista della soap opera “Il paradiso delle signore”.

Roberto Farnesi ha ricordato un momento difficile della sua vita, come la morte del padre che ha perso troppo presto e successivamente ha deciso di impegnarsi fortemente in questo lavoro. Con il passare degli anni è arrivato il successo ottenuto grazie alla partecipazione a fiction di successo.

Nel corso della chiacchierata a La vita in diretta con Lorella Cuccarini, l’attore pisano ha colto l’occasione per ricordare la sua partecipazione a un programma storico come “Ballando con le stelle”. L’interprete ha spiegato che, all’inizio, era terrorizzato all’idea di prendere parte alla trasmissione e ha sottolineato il duro lavoro che viene fatto in settimana, attraverso queste parole che non lasciano alcun dubbio: “E’ davvero tosta, non è così semplice”.