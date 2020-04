Il Paradiso Delle Signore 4, puntata del 27 aprile: Salvatore in lacrime dopo aver visto Gabriella in auto con Cosimo

Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera di Rai 1, “Il Paradiso Delle Signore“ che riesce a regalare tante emozioni ai milioni di telespettatori italiani. Lunedì 27 aprile, però, si assiste alla puntata finale degli episodi girati prima dell’emergenza sanitaria. Le anticipazioni della puntata numero 135 rivelano che Ludovica proseguirà ferma nella sua idea di convolare a nozze con Riccardo.

E’ sempre stato il sogno della giovane donna che sembra essere riuscita nel proprio intento, facendo separare le vite del giovane Guarnieri e di Angela. Si avvicina il giorno delle nozze, considerato che ci vuole un mese al grande giorno, ma Ludovica (Giulia Arena) si immedesimerà nella parte dell’offesa.

Si tratta di un meccanismo per far sentire in colpa il figlio del commendator Guarnieri, contribuendo in questo modo alla fine della storia tra Riccardo (Enrico Oetiker) e Angela. Nonostante tali ostacoli, il fratello di Marta (Gloria Radulescu) continuerà ad avere un pensiero fisso legato alla reale donna amata.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Salvatore (Emanuel Caserio) che non avrà intenzione di rinunciare all’amore di Gabriella (Ilaria Rossi). Il giovane Amato crederà che la stilista sia la donna della sua vita, impegnandosi a riconquistarla. Per questo motivo lascerà un biglietto che verrà preso da Agnese (Antonella Attili), la quale cambierà le carte in regola, non facendo arrivare il messaggio alla diretta interessata.

Inoltre giungerà al grande magazzino la professoressa di Roberta, un’ex partigiana che parlerà del giorno della Liberazione. La docente Lidia Barone attirerà l’attenzione delle persone che l’ascoltano, in particolare di Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta. Nel frattempo Salvatore cadrà nello sconforto dopo aver visto Gabriella in auto con Cosimo e, nella disperazione, troverà il conforto della madre.