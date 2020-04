Il Paradiso Delle Signore, Ilaria Rossi rivela il suo sogno: "Vorrei vincere l’Oscar"

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Ilaria Rossi ha dimostrato nel corso di queste due stagioni di avere un grande talento e sarebbe bello vederla recitare da protagonista al cinema in un ruolo drammatico, per vincere magari qualche premio come lei si augura. D'altronde ha iniziato a lavorare con George Clooney in una serie americana, meglio non poteva cominciare.