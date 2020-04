Il Paradiso Delle Signore 4, le parole di Eleonora Andreatta: "Vogliamo rassicurare gli spettatori"

Arrivano delle novità importanti per quanto riguarda le puntate della soap opera di Rai 1, “Il Paradiso Delle Signore” che ottiene sempre ascolti al di sopra delle aspettative. E’ stato reso noto che l’ultimo episodio andrà in onda venerdì 24 aprile in quanto è stato l’ultimo a essere registrato prima dell’emergenza sanitaria.

Sono arrivate le dichiarazioni della direttrice di Rai 1 Eleonora Andreatta che ha voluto fare nel merito il punto della situazione con l’intento di dare rassicurazioni al pubblico. La situazione analoga è avvenuta per la soap opera di Rai Tre, “Un Posto Al Sole” ferma dal mese di marzo. Mancavano poche settimane al termine delle riprese de “Il Paradiso Delle Signore Daily 2” che si sarebbe dovuta chiudere con il numero di puntate pari a 160.

Una situazione analoga per un’altra soap opera della Rai, “Un Posto Al Sole”

Ci sono anche delle buone notizie intorno al prodotto televisivo: ci sono tutte le carte in regola per il prosieguo delle stagioni. Gli autori sono in procinto di dedicarsi alla scrittura degli episodi della terza stagione, dopo che la serie ha superato numeri in termini di share inaspettati. La conclusione delle nuove puntate viene colmata con la messa in onda delle repliche della soap opera che partiranno da lunedì 27 aprile, con l’obiettivo di continuare a fare compagnia al pubblico.

La direttrice di Rai 1 ha posto l’accento su questo momento difficile, facendo i complimenti all’intera squadra de Il Paradiso Delle Signore. Queste sono le dichiarazioni al riguardo di Eleonora Andreatta: “E’ una bella Italia quella che racconta e continuerà a raccontare Il Paradiso Delle Signore, le donne e gli uomini di un Paese forte di sè”.

Infine ha voluto tranquillizzare il pubblico: “Vogliamo rassicurare gli spettatori, Il Paradiso Delle Signore si prende solo una pausa dettata dalla necessità dell’oggi”.