Il Paradiso Delle Signore 4, le parole di Roberto Alpi: "La rivalità con Roberto Farnesi funziona"

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Sicuramente Roberto Alpi rappresenta una garanzia per la fiction di Rai Uno e vanta una carriera importante alle spalle, che l'ha visto spaziare da un personaggio all'altro tra teatro, cinema e televisione (che dà maggiore visibilità). E' riuscito sempre a farsi amare dal pubblico, in particolare con Ettore Ferri e adesso in maniera diversa con Achille.