Il Paradiso Delle Signore, puntate dal 13 al 17 aprile: Ludovica rivela a Riccardo di aspettare un bambino

Continuano le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai 1, “Il Paradiso Delle Signore“ che vede l’arrivo imminente di nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 10 fino a venerdì 17 aprile sottolineano che sarà al centro dell’attenzione delle trame Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo dovrà fare i conti con le pressioni derivanti dalle rivelazioni dell’ex fidanzata Ludovica.

La giovane donna rivelerà al figlio di Umberto (Roberto Farnesi) che aspetta un bambino da lui e di potergli dimostrare con certezza questa verità. Riccardo, dal canto suo rimarrà sconvolto di fronte a questa situazione e penserà che potrebbero crollare le speranze di un rapporto solido con Angela.

Vittorio scopre che la moglie assume farmaci

Il fratello di Marta deciderà di riconoscere il bambino, ma non avrà intenzione di convolare a nozze con Ludovica, ma la ragazza non accetterà le condizioni del giovane Guarnieri. Riccardo (Enrico Oetiker) deciderà di raccontare la verità ad Angela, in modo da evitare delle inutili incomprensioni. Cosimo non crederà alle parole di Ludovica, ma l’ex fidanzata di Riccardo sarà pronta a mostrare le analisi che attestano la paternità del Guarnieri.

Riccardo non avrà intenzione di rinunciare al suo ruolo di padre e chiederà ad Angela di dargli sostegno, crescendo il figlio di Ludovica. Proseguiranno le avances di Cosimo nei confronti di Gabriella, al punto da dichiarare amore alla giovane stilista, mentre Angela si renderà protagonista di un incontro-scontro con Ludovica (Giulia Arena).

La fidanzata di Riccardo giungerà alla conclusione che sia meglio terminare la relazione con il Guarnieri. Roberta deciderà di intervenire in merito alla crisi tra Salvatore e Gabriella, consigliando al giovane Amato di intervenire per recuperare la situazione. Infine Marta, sul posto di lavoro, rimarrà vittima di uno svenimento e Vittorio si renderà conto dell’assunzione di farmaci da parte della moglie.