Il paradiso delle signore, Enrico Oetiker parla del suo personaggio: "Ha vissuto droga, malessere e disperazione"

Enrico Oetiker da due stagioni a questa parte è uno dei protagonisti indiscussi della soap opera pomeridiana di Rai 1, “Il paradiso delle signore daily 2”, dove si mette a confronto con il personaggio di Riccardo. Si tratta di un ruolo che ha attraversato varie fasi, prima di giungere all’evoluzione e alla maturità, come rivelato dallo stesso attore. Nelle recenti puntate il figlio di Umberto Guarnieri si trova alle prese con una difficile storia d’amore con Angela, non considerata alla sua altezza dalla zia Adelaide.

Enrico Oetiker, nel corso della chiacchierata attraverso la diretta Instagram con il giornale “Il tempo” ha fatto notare che il pubblico farà i conti con un’evoluzione nella storia d’amore tra Riccardo e Angela. Queste sono state le parole al riguardo dell’attore, il quale ha espresso queste parole: “Se le storie non sono molestate, tormentate, non ci piacciono quindi ci saranno degli sviluppi”.

Le dichiarazioni del giovane attore

Le dichiarazioni dell’interprete fanno intendere che non mancheranno gli ostacoli per questa coppia ma non ha potuto dare ulteriori anticipazioni: “Non posso dire nulla ma essendo un prodotto sentimentale vedremo dell’altro”. A complicare la situazione sarà la contessa Adelaide che potrebbe architettare un piano.

Nel corso della chiacchierata con Il tempo, Enrico Oetiker è passato a parlare di altri aspetti che contraddistinguono la figura di Riccardo, definendolo in questi termini: “E’ un personaggio tridimensionale, ha vissuto droga, malessere, disperazione”. Ha continuato ponendo l’accento sul suo passaggio da una fase a un’altra: “E’ passato dall’essere infantile a diventare più maturo, insomma è ad ampio spazio”.

Infine l’attore ha fatto una rivelazione parlando del provino: “Ho fatto il provino solo per Riccardo e nel frattempo Alessandro Faella lo ha fatto sia per Riccardo che per Federico, poi lui è stato scelto per interpretare Federico Cattaneo e io per Riccardo Guarnieri”.