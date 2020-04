Il paradiso delle signore, Arianna Montefiori parla del personaggio di Valentina: "Legherà maggiormente con Salvatore"

Arianna Montefiori è entrata da alcune settimane nel cast della soap opera “Il paradiso delle signore” dove si è messa a confronto con un nuovo personaggio diverso da quello interpretato nella serie televisiva “Che dio ci aiuti”, dove si è trovata al fianco di Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. L’attrice ha avuto modo di parlare di questa sua nuova avventura spiegando che aveva già preso parte ai provini de Il paradiso delle signore in un’altra occasione.

Ha fatto intendere di avere molti punti in comune con il personaggio di Laura rispetto a quello di Valentina. Queste sono le dichiarazioni al riguardo dell’attrice la quale espresso queste parole: “Laura mi somiglia molto di più rispetto a Valentina, ha un carattere allegro, positivo, è pasticciona, buffa e testarda”.

Le dichiarazioni della giovane attrice che ha parlato delle differenze tra i personaggi di Laura e Valentina

L’attrice ha posto anche l’accento sulla sua passione per la danza: “Mamma è stata una ballerina e un’insegnante di danza ed è lei a introdurmi in questo mondo”. Ha poi ribadito che, dopo il liceo, ha scoperto quale fosse la sua reale passione, quella per la recitazione mettendo in secondo piano la danza.

La Montefiori ha ricordato l’esperienza del corso di recitazione con queste parole: “Sono stati gli anni più belli della mia vita”. La svolta è arrivata quando si trovava al secondo anno di corso ed è stata chiamata per prendere parte alla serie televisiva “Che dio ci aiuti”, dopo aver superato il provino.

Inoltre, soffermandosi sul personaggio di Laura, ha svelato che ci sarà un legame forte con Salvatore: “Legherà maggiormente con lui”. La giovane attrice ha avuto modo di ribadire il rapporto speciale creatosi con alcune colleghe, come Elena Sofia Ricci: “Ci sentiamo ancora, è una donna straordinaria, lavorare con lei è stato molto importante”.