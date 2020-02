Il paradiso delle signore 4: arriva l’attrice Arianna Montefiori, nuova Venere

Arrivano nuovi cambiamenti all’interno della soap opera di Rai 1, “Il paradiso delle signore” che ha raggiunto un traguardo importante avendo superato la metà delle puntate. Sono previsti 160 episodi, con la conseguenza che la programmazione del prodotto televisivo è prevista fino alla fine del mese di maggio.

Non mancano i colpi di scena, come conferma l’arrivo di new entry: un esempio si ritrova nella partecipazione dell’attrice Arianna Montefiori. Quest’ultima è nota per la partecipazione a fiction di rilievo facenti parte della Rai e della Mediaset, tra le quali si annoverano “Che dio ci aiuti” e “L’isola di Pietro”, dove ha avuto ruoli importanti figurando tra i personaggi principali.

I nuovi colpi di scena nella soap opera di Rai uno

L’interprete si metterà a confronto con un nuovo personaggio e sarà curioso capire come arriverà questo nuovo personaggio all’interno del grande magazzino. Si tratta di un periodo nel quale arrivano nuovi volti, in coincidenza con l’assenza di Vanessa Gravina per via dei suoi impegni teatrali. Stando ad alcune indiscrezioni, la contessa Sant’Erasmo sarà assente all’interno de Il paradiso delle signore dal mese di aprile.

Inoltre la Montefiori ha preso parte anche ad altre longeve serie televisive, tra le quali spiccano i nomi di “Don Matteo 11” e “L’ispettore Coliandro 6”. L’annuncio della partecipazione dell’attrice è stata resa nota anche sui social, come dimostra il post su Instagram, dove si nota il nuovo taglio di capelli di Arianna Montefiori.

Si tratta di un momento cruciale nella carriera della 25enne, che si confronterà con un nuovo personaggio, come quello di Laura. Inoltre la stessa agenzia di Arianna Montefiori ha ufficializzato la sua partecipazione alla soap opera di Rai uno. Infine la nuova protagonista de Il paradiso delle signore sta vivendo un periodo felice nella vita privata per via della relazione con il cantante Mattia Briga.