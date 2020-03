Il paradiso delle signore 4, Arianna Montefiori annuncia: "Da lunedì 23 marzo entrerà una nuova Venere"

Ci sono delle novità importanti per quanto riguarda la soap opera di Rai 1, “Il paradiso delle signore” che vede l’arrivo di un nuovo personaggio. A rivelare questa notizia è l’attrice Arianna Montefiori che ha fatto l’annuncio sulla propria pagina di Instagram, attraverso queste parole: “Buondì, per parlare di cose, da lunedì 23 al paradiso delle signore entrerà una nuova Venere, non vedo l’ora di sapere se vi piacerà il mio nuovo personaggio”.

Dopo aver interpretato il personaggio di Valentina nella serie televisiva “Che dio ci aiuti”, la giovane interprete si mette a confronto con il ruolo di Laura Parisi che si farà conoscere al pubblico. Queste sono state le dichiarazioni di Arianna Montefiori che, parlando del proprio personaggio, ha affermato: “Una ragazza con la passione per la pasticceria che per tirare avanti comincia a lavorare come commessa”.

La felicità della giovane attrice per questo nuovo ruolo nella soap

L’attrice 25enne ha sottolineato la felicità di entrare a far parte del cast de Il paradiso delle signore, in quanto si è confrontata con un mondo a lei sconosciuto, come quello degli anni Sessanta. Ha continuato dicendo sulla figura di Laura, da lei definita una donna coraggiosa per il mondo in cui affronta i problemi: “Un personaggio forte, solare che non si lascia abbattere dalle avversità”.

Si tratta di un ruolo completamente differente rispetto a quelli da lei finora interpretati. La Montefiori ha fatto notare che rappresenta un’occasione importante avere un impegno quotidiano, come quello della soap.

Ha rivelato che il lavoro inizia alle 6 del mattino e, dopo un’ora e mezzo di trucco e parrucco, si dà inizio alle riprese. In totale le ore complessive sono dieci in quanto si termina alle 18:00, ma ha spiegato di essere contenta delle opportunità finora avute: “Siamo tutti stanchissimi ma felici del lavoro fatto”.