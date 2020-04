Il Paradiso Delle Signore 4, le rivelazioni di Alessandro Tersigni: "Vittorio e io siamo simili"

Alessandro Tersigni è uno degli attori più amati della soap opera “Il Paradiso Delle Signore Daily“, giunta alla sua seconda stagione. Il protagonista ha avuto modo di dare alcune anticipazioni intorno al rapporto tra Vittorio e Marta che diventa sempre più complicato. L’interprete ha fatto intendere che, dopo un periodo di crisi, ritornerà il ciel sereno come dimostrano queste parole: “Tra Vittorio Conti e Marta Guarnieri ci sarà un’evoluzione a livello di serenità”.

Ha continuato dicendo che i due coniugi si rendono conto che è arrivato il momento di prendersi una pausa, per riflettere sul loro rapporto. Queste le dichiarazioni al riguardo di Alessandro Tersigni: “A un certo punto Vittorio e Marta capiscono che è il momento di prendersi una pausa, di aspettare e di vedere quello che succede senza entrarci troppo dentro”.

Tersigni e il rapporto con il personaggio interpretato nella soap opera

L’attore romano ha fatto notare il periodo difficile attraversato dal personaggio di Marta: “Proverà in tutti i modi a rimanere incinta”. Ha ricordato la reazione di Vittorio che ha provato con vani tentativi di rimanere vicino alla consorte: “Vittorio le ha fatto capire che non avere figli non vuol dire smettere di vivere”.

Alessandro Tersigni ha spiegato che la coppia Conti-Guarnieri ha in mente un altro progetto che proverà a portare avanti ma non sarà un’impresa semplice. Queste sono le rivelazioni dell’attore: “Ci sono altre cose da portare avanti e poi quando verrà, se verrà, andrà bene così”. L’interprete, però, ha precisato di non poter dare ulteriori notizie nel merito: “Non posso dire niente”.

Alessandro Tersigni si è concentrato anche sul rapporto con il personaggio di Vittorio, con il quale ha molte somiglianze anche nella realtà. Queste sono le dichiarazioni nel momento in cui ha parlato del dottor Conti: “Vittorio ed io siamo simili”.